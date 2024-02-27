В Украине могут смягчить условия для предоставления субсидий: кого это касается — Finance.ua

В Украине могут смягчить условия для предоставления субсидий: кого это касается Сегодня 09:12 — Личные финансы

В Украине могут смягчить условия для предоставления субсидий: кого это касается

Министерство социальной политики предлагает внести изменения в порядок назначения жилищных субсидий. Одна из предложенных норм касается должников.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Что же предлагают

Как говорится в документе, жилищная субсидия не будет назначаться при наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате одной из жилищно-коммунальных услуг, если ее сумма превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).

субсидия не назначается, если общая сумма задолженности по оплате всех жилищно-коммунальных услуг превышает указанную величину.

Проектом предлагается дополнить положение нормой, что в случае смерти члена домохозяйства (кроме заявителя) или члена семьи лица из состава домохозяйства уполномоченные органы самостоятельно пересматривают жилищную субсидию с месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть, без обращения заявителя.

Также предлагают внести изменения в порядок в части уточнения нормы проведения перерасчета размера льгот в случае смерти члена семьи льготника независимо от подачи льготником соответствующего заявления.

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