В Украине могут смягчить условия для предоставления субсидий: кого это касается — Finance.ua
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В Украине могут смягчить условия для предоставления субсидий: кого это касается

Личные финансы
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В Украине могут смягчить условия для предоставления субсидий: кого это касается
В Украине могут смягчить условия для предоставления субсидий: кого это касается
Министерство социальной политики предлагает внести изменения в порядок назначения жилищных субсидий. Одна из предложенных норм касается должников.
Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Что же предлагают

Как говорится в документе, жилищная субсидия не будет назначаться при наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате одной из жилищно-коммунальных услуг, если ее сумма превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).
субсидия не назначается, если общая сумма задолженности по оплате всех жилищно-коммунальных услуг превышает указанную величину.

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Проектом предлагается дополнить положение нормой, что в случае смерти члена домохозяйства (кроме заявителя) или члена семьи лица из состава домохозяйства уполномоченные органы самостоятельно пересматривают жилищную субсидию с месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть, без обращения заявителя.
Также предлагают внести изменения в порядок в части уточнения нормы проведения перерасчета размера льгот в случае смерти члена семьи льготника независимо от подачи льготником соответствующего заявления.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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