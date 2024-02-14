Как ВПЛ получить субсидию: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как ВПЛ получить субсидию: пошаговая инструкция Сегодня 14:00 — Личные финансы

Как сообщили в Министерстве социальной политики, поддержка предоставления субсидии актуальна для многих ВПЛ, которые — из-за боевых действий — вынуждены были уехать в другие регионы страны.

Об этом говорится в сообщении министерства.

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Кто получит

Получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Если сумма всех платежей (в пределах установленных социальных нормативов потребления услуг) выше обязательного платежа, вы потенциально можете получить субсидию.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов оплатит государство.

При назначении жилищной субсидии в совокупный доход не учитывается пособие на проживание, предоставляемое ВПЛ.

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Алгоритм получения

Чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, внутренне перемещенные лица могут обратиться в:

Сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

Центр предоставления административных услуг;

к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной общины.

Помощь онлайн

на портале «Дія»; (https://diia.gov.ua/)

на вебпортале электронных услуг ПФУ; (https://portal.pfu.gov.ua/)

в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины.

Документы

Для получения субсидии требуются:

Заявление о назначении субсидии.

Декларация о доходах и расходах, в которой указываются данные о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе.

Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Справка о статусе ВПЛ.

Проверить, назначена ли вам субсидия на оплату ЖКУ, можно, обратившись лично в орган, в котором вы подавали документы на получение субсидии или на официальном веб-портале ПФУ.

В личном кабинете электронных услуг нужно авторизоваться с помощью электронной подписи или через «Дія». Субсидия предоставляется по месту фактического проживания — заключение договора аренды жилья не обязательно.

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