Как ВПЛ получить субсидию: пошаговая инструкция — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как ВПЛ получить субсидию: пошаговая инструкция

Личные финансы
29
Как сообщили в Министерстве социальной политики, поддержка предоставления субсидии актуальна для многих ВПЛ, которые — из-за боевых действий — вынуждены были уехать в другие регионы страны.
Об этом говорится в сообщении министерства.
Читайте также

Кто получит

Получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.
Если сумма всех платежей (в пределах установленных социальных нормативов потребления услуг) выше обязательного платежа, вы потенциально можете получить субсидию.
Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов оплатит государство.
При назначении жилищной субсидии в совокупный доход не учитывается пособие на проживание, предоставляемое ВПЛ.
Читайте также

Алгоритм получения

Чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, внутренне перемещенные лица могут обратиться в:
  • Сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • Центр предоставления административных услуг;
  • к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной общины.
Место для вашей рекламы

Помощь онлайн

  • на портале «Дія»; (https://diia.gov.ua/)
  • на вебпортале электронных услуг ПФУ; (https://portal.pfu.gov.ua/)
  • в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины.

Документы

Для получения субсидии требуются:
  • Заявление о назначении субсидии.
  • Декларация о доходах и расходах, в которой указываются данные о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе.
  • Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
  • Справка о статусе ВПЛ.
Проверить, назначена ли вам субсидия на оплату ЖКУ, можно, обратившись лично в орган, в котором вы подавали документы на получение субсидии или на официальном веб-портале ПФУ.
В личном кабинете электронных услуг нужно авторизоваться с помощью электронной подписи или через «Дія». Субсидия предоставляется по месту фактического проживания — заключение договора аренды жилья не обязательно.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.