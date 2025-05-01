Переезд в Польшу: какие документы следует взять с собой (полный список) — Finance.ua
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Переезд в Польшу: какие документы следует взять с собой (полный список)

Личные финансы
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Переезд в Польшу: какие документы следует взять с собой (полный список)
Переезд в Польшу: какие документы следует взять с собой (полный список)
Если вы полнеете переезд в Польшу на длительный срок, то первое, о чем стоит позаботиться — это документы.
Лучше иметь полный комплект, ведь получить некоторые бумаги из-за границы впоследствии может быть очень сложно или невозможно. Об этом напоминает inpoland.net.pl.
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Паспорт гражданина Украины и загранпаспорт — это главные документы, которые идентифицируют вас как гражданина Украины. Если у вас два загранпаспорта (новый и старый) — лучше взять оба.
Свидетельство о рождении
Понадобится для получения PESEL, медицинских услуг, оформления в школу и т. д.
Свидетельство о браке / расторжении брака / смене имени
Эти документы могут потребоваться при оформлении вида на жительство, получении польского гражданства, социальных выплат, регистрации детей.
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Дипломы об образовании и приложения
Оригиналы и переводы дипломов могут понадобиться для:
  • трудоустройства по специальности;
  • нострификации (признания диплома);
  • поступления в польский вуз;
  • подтверждения квалификаций для определенных разрешений на работу.
Документы о трудовом стаже (трудовая книжка, справки с работы)
Это может быть полезно для пенсионного учета, подтверждения опыта или подачи определенных категорий разрешений на пребывание.
Медицинские документы
Выписки из истории болезней; справки о прививках (особенно для детей); документы об инвалидности (если есть); рецепты на постоянное лекарство.
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Налоговые документы
Декларации из ГНС Украины могут понадобиться при подаче заявления на налоговое резидентство в Польше или при избежании двойного налогообложения.
Водительское удостоверение (оригинал и международная версия)
В Польше водительские права Украины признаются, но могут понадобиться для обмена на польские или подтверждения опыта вождения.
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Документы на собственность (недвижимость, авто, земля)
Особенно важно взять:
  • нотариальные договоры купли-продажи;
  • свидетельства о праве собственности;
  • документы на наследство.
Эти документы могут понадобиться для распоряжения имуществом в Украине из-за границы или для подтверждения источников дохода.
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Судебные решения и исполнительные листы
Если вы участвовали в судебных делах, возьмите копии решений, даже если дело уже закрыто. Они могут понадобиться при смене фамилии, получении попечительства и т. п.
Переводы и апостиль
Для многих официальных процедур в Польше документы следует перевести на польский язык — обязательно у присяжного переводчика (tłumacz przysięgły).
Часть документов (например дипломы или свидетельства) лучше иметь с апостилем, проставленным еще в Украине, ведь сделать это из-за границы сложнее.
Сканируйте все документы и храните их в облаке (Google Drive, Dropbox и т. д.). Оригиналы держите в надежном месте.
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Справка Finance.ua:

  • Напомним, Главное статистическое управление Польши (GUS) обнародовало данные по средней заработной плате в стране за декабрь 2024 года.
  • Правительство Польши анонсировало ужесточение правил выдачи Карты поляка. Напомним, что более 200 тысяч иностранцев стали обладателями Карты поляка: документа, подтверждающего принадлежность к польскому народу.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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