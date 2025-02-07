Как правильно вести водителя при остановке полицией в Польше (штрафы) — Finance.ua
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Как правильно вести водителя при остановке полицией в Польше (штрафы)

Личные финансы
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Как правильно вести водителя при остановке полицией в Польше (штрафы)
Как правильно вести водителя при остановке полицией в Польше (штрафы)
Польше есть правила поведения водителя во время проверки на дороге. Об этом пишет Inpoland.net.pl.
Прежде всего нельзя выключать двигатель — это можно сделать после указания полицейского. Обе руки водителя должны быть на руле.
Также категорически запрещено выходить из автомобиля без разрешения.
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Штрафы
Несоблюдение этих правил может привести к штрафу в размере 500 злотых.
Такие же правила действуют и для пассажиров.
Патрульный также может попросить включить аварийку или открыть капот для идентификации автомобиля.
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Обязанности полицейских
Офицер полиции должен обязательно представиться: назвать свое звание, фамилию и подразделение, и сообщить водителю причину остановки.
С января 2020 года водители обязаны предоставлять показания одометра автомобиля, чтобы сравнить значение на приборе с данными, содержащимися в базе CEPiK.
Согласно польскому законодательству, полицейские в штатском имеют право проводить проверки только на застроенной территории. После остановки транспортного средства они должны представиться и объяснить причину проверки.
Водитель на законных основаниях может не остановиться для проверки, когда за пределами застроенной территории его намерен остановить полицейский в гражданском на полицейской машине без опознавательных знаков, даже если он использует световые и звуковые сигналы.
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В такой ситуации рекомендуется не останавливаться, а продолжить движение на ближайшую застроенную территорию или ближайшее отделение полиции и позвонить по номеру 112 для проверки транспортного средства. Идея состоит в том, чтобы оградить водителей от мошенников.
При остановке автомобиля полицией водитель имеет право:
  • хранить молчание,
  • не отвечать на вопросы, ответы на которые могут указывать на его вину,
  • требовать присутствия адвоката,
  • посмотреть документы полицейского,
  • подать жалобу на действия полицейского.
При пересечении границы на автомобиле не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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