Как правильно вести водителя при остановке полицией в Польше (штрафы) — Finance.ua

Как правильно вести водителя при остановке полицией в Польше (штрафы)
Польше есть правила поведения водителя во время проверки на дороге. Об этом пишет Inpoland.net.pl.
Прежде всего нельзя выключать двигатель — это можно сделать после указания полицейского. Обе руки водителя должны быть на руле.
Также категорически запрещено выходить из автомобиля без разрешения.
Штрафы
Несоблюдение этих правил может привести к штрафу в размере 500 злотых.
Такие же правила действуют и для пассажиров.
Патрульный также может попросить включить аварийку или открыть капот для идентификации автомобиля.
Обязанности полицейских
Офицер полиции должен обязательно представиться: назвать свое звание, фамилию и подразделение, и сообщить водителю причину остановки.
С января 2020 года водители обязаны предоставлять показания одометра автомобиля, чтобы сравнить значение на приборе с данными, содержащимися в базе CEPiK.
Согласно польскому законодательству, полицейские в штатском имеют право проводить проверки только на застроенной территории. После остановки транспортного средства они должны представиться и объяснить причину проверки.
Водитель на законных основаниях может не остановиться для проверки, когда за пределами застроенной территории его намерен остановить полицейский в гражданском на полицейской машине без опознавательных знаков, даже если он использует световые и звуковые сигналы.
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В такой ситуации рекомендуется не останавливаться, а продолжить движение на ближайшую застроенную территорию или ближайшее отделение полиции и позвонить по номеру 112 для проверки транспортного средства. Идея состоит в том, чтобы оградить водителей от мошенников.
При остановке автомобиля полицией водитель имеет право:
- хранить молчание,
- не отвечать на вопросы, ответы на которые могут указывать на его вину,
- требовать присутствия адвоката,
- посмотреть документы полицейского,
- подать жалобу на действия полицейского.
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