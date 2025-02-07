Как правильно вести водителя при остановке полицией в Польше (штрафы) — Finance.ua

Как правильно вести водителя при остановке полицией в Польше (штрафы) Сегодня 19:44 — Личные финансы

Как правильно вести водителя при остановке полицией в Польше (штрафы)

Польше есть правила поведения водителя во время проверки на дороге. Об этом пишет Inpoland.net.pl

Прежде всего нельзя выключать двигатель — это можно сделать после указания полицейского. Обе руки водителя должны быть на руле.

Также категорически запрещено выходить из автомобиля без разрешения.

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Штрафы

Несоблюдение этих правил может привести к штрафу в размере 500 злотых.

Такие же правила действуют и для пассажиров.

Патрульный также может попросить включить аварийку или открыть капот для идентификации автомобиля.

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Обязанности полицейских

Офицер полиции должен обязательно представиться: назвать свое звание, фамилию и подразделение, и сообщить водителю причину остановки.

С января 2020 года водители обязаны предоставлять показания одометра автомобиля, чтобы сравнить значение на приборе с данными, содержащимися в базе CEPiK.

Согласно польскому законодательству, полицейские в штатском имеют право проводить проверки только на застроенной территории. После остановки транспортного средства они должны представиться и объяснить причину проверки.

Водитель на законных основаниях может не остановиться для проверки, когда за пределами застроенной территории его намерен остановить полицейский в гражданском на полицейской машине без опознавательных знаков, даже если он использует световые и звуковые сигналы.

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В такой ситуации рекомендуется не останавливаться, а продолжить движение на ближайшую застроенную территорию или ближайшее отделение полиции и позвонить по номеру 112 для проверки транспортного средства. Идея состоит в том, чтобы оградить водителей от мошенников.

При остановке автомобиля полицией водитель имеет право:

хранить молчание,

не отвечать на вопросы, ответы на которые могут указывать на его вину,

требовать присутствия адвоката,

посмотреть документы полицейского,

подать жалобу на действия полицейского.

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