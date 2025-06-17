Каждый седьмой житель Германии платит за съемное жилье более половины своего дохода — Finance.ua

Каждый седьмой житель Германии платит за съемное жилье более половины своего дохода Сегодня 13:20 — Личные финансы

Каждый седьмой житель Германии платит за съемное жилье более половины своего дохода

Во всем мире существует правило: доля ежемесячных расходов на жилье не должна превышать 30% совокупного месячного дохода домохозяйства.

На немецком рынке аренды жилья произошел перекос, сообщает WirtschaftWoche. Большинству жителей Германии приходится платить гораздо больше общепринятой нормы.

Согласно опросу, проведенному Институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу информагентства dpa, 3% опрошенных заявили, что каждый месяц выкладывают более 70% от дохода.

Более половины ежемесячного дохода платят за жилье 15% опрошенных. Остальные — от 20% до 49%.

Исследователи YouGov подсчитали, что в 2024 году у 12% арендаторов в Германии расходы на жилье отнимали более 40% дохода.

Для сравнения, в Греции таких арендаторов еще больше (28,9%), в Норвегии — 15,4%, в Турции — 14,8%, в Дании — 14,6%.

Инфографика: Евростат

Арендная нагрузка на домохозяйства растет, особенно на севере страны. Самая высокая доля расходов на жилье — в Гамбурге, Бремене, Шлезвиг-Хольштайне и Сааре. В этих федеральных землях она колеблется от 23% до 31%.

Менее всего платят за жилье в Саксонии, Тюрингии, Саксен-Анхальт — от 23% до 25% совокупного дохода домохозяйств.

Наряду с увеличением доли арендных расходов растет и стоимость аренды. С 2020 года цены выросли более чем на 9%.

Самая дорогая аренда в мегаполисах:

Мюнхен — €22,64 за 1 кв. м;

Франкфурт на Майне — €19,62;

Берлин — €18,29.

Следует учитывать, что эти цены относятся к объектам недвижимости площадью от 60 кв. м до 80 кв. м относительно молодого жилого фонда, которым не более 10 лет.

Если брать во внимание дома всех лет постройки, то средняя арендная ставка за 1 кв. м будет несколько ниже. Например, в Мюнхене она составит €20,32.

Справка Finance.ua:

Большинство жителей ФРГ живут в жилье, которое им не принадлежит. В собственных жилых помещениях проживают около 42% населения. Но это усредненный показатель, есть различия по регионам.

Самый высокий процент владения в Сааре — чуть более 60% жителей живут в своих квартирах.

Самый низкий показатель в Берлине — в собственном жилье обитают всего 16% горожан.

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