Ощадбанк запустил мультишеринг документов через Дію: как это работает — Finance.ua
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Ощадбанк запустил мультишеринг документов через Дію: как это работает

Личные финансы
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Ощадбанк запустил мультишеринг документов через Дію: как это работает
Ощадбанк запустил мультишеринг документов через Дію: как это работает
Клиенты микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) теперь могут быстрее передавать документы через приложение Дія благодаря мультишерингу документов.
Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Как это работает

Мультишеринг позволяет предпринимателям одним кликом или QR-кодом передать сразу несколько документов, необходимых для банковских или других бизнес-процедур. Для этого необходимо:
  • нажать кнопку или сканировать QR-код в приложении Действие;
  • выбрать нужные документы;
  • подтвердить запрос через Дія.Підпис.
Документы автоматически отправляются в Ощадбанк с цифровой подписью и печатью Дії.

Какие документы можно отправить

Сервис поддерживает широкий перечень документов, в частности:
  • ID-карту;
  • загранпаспорт;
  • налоговый номер (РНУКНП);
  • виды на жительство;
  • справку о доходах;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справку ВПЛ;
  • документы о браке, разводе, смене имени;
  • пенсионное удостоверение;
  • дипломы и другие документы об образовании;
  • удостоверение ветерана;
  • водительское удостоверение;
  • техпаспорт на авто;
  • студенческий билет.
Система посылает все имеющиеся документы, а банк сразу видит, чего не хватает. Если определенный документ временно недоступен, клиент получит уведомление, когда он появится. После этого передача завершится автоматически.
Услуга бесплатная для клиентов.
Напомним, с начала июня в Украине заработал новый сервис в рамках приложения «Дія» — мультишеринг документов. Его основная цель — упростить процесс обмена цифровыми копиями документов между клиентами и бизнесом.
Благодаря мультишерингу компании могут быстро получать полный пакет необходимых документов от клиентов без ксерокопий, сканов или ручной отправки файлов. Все передается автоматически в приложении «Дія».
Сервис шеринга документов через «Дію с 1 июня стал платным для банков и финансовых учреждений. За подключение к сервису банки и финансовые учреждения будут платить разово 21 617 грн, далее — 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами. Шеринг одного документа будет бесплатным, два и более (мультишеринг) — платным.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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