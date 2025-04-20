Ошибки, которые могут затянуть поиск работы — Finance.ua

Ошибки, которые могут затянуть поиск работы Сегодня 14:14 — Личные финансы

Ошибки, которые могут затянуть поиск работы

Даже если в своем арсенале вы имеете солидный опыт работы и являетесь профессионалом в своей области, во время поиска работы можете допускать ошибки, которые будут отдалять вас от вожделенной работы.

Специалисты budni.robota.ua говорят, какие ошибки могут затянуть поиск работы.

Ошибка 1. Подача резюме на слишком много вакансий

И, как следствие, невозможность уделить достаточно внимания ни одной из них. Некоторые кандидаты отправляют резюме на 100 или 200 вакансий. Это слишком много.

Статистика демонстрирует, что соискатели, откликающиеся на 21−80 вакансий, имеют около 30% шансов получить предложение работы, тогда как кандидаты, отправляющие резюме более чем на 81 вакансию, имеют лишь 20% шансов, что им предложат работу. Чем больше заявок, тем хуже результаты.

Чтобы повысить свои шансы получить работу, сосредоточьтесь на вакансиях, которые вас действительно заинтересовали, и уделяйте больше внимания каждой из них.

Ошибка 2. Одно резюме на разные вакансии

Вторая (и очень распространенная) ошибка — посылать одно и то же резюме на разные вакансии. Вопреки расхожему мнению, большинство компаний тщательно изучают резюме. Поэтому отправка шаблонного резюме удалит вас от работы мечты.

Сосредоточьтесь на своем опыте работы и на пунктах, касающихся каждой должности, которую вы занимали. Согласуйте эту информацию с вакансией, на которую вы претендуете.

К примеру, не указывайте, что вы «оптимизировали операции цепочки поставок», если претендуете на руководящую должность. Вместо этого укажите, что вы «возглавляли команду по управлению цепочками поставок». Избегайте технических терминов, которые могут понять неправильно.

Обязательно указывайте только релевантный опыт работы. Если вы работали официантом или продавцом, не упоминайте об этом, если вы не претендуете на работу, связанную с обслуживанием или общением с людьми.

Ошибка 3. Пренебрежение нетворкингом

Исследование LinkedIn показывает, что 70% соискателей получают работу благодаря успешному нетворкингу.

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Если вас интересует должность в определенной области, обратитесь к знакомым, знающим или работающим в этой сфере. Попросите их свести вас с нужными людьми.

Если вы заинтересованы в продвижении по службе в текущей компании, узнайте, с кем вам следует поговорить о повышении. Такие шаги могут занять определенное время, но они с высокой вероятностью дадут положительный результат.

Ошибка 4. Плохая подготовка к собеседованию

Чтобы успешно пройти собеседование, вам нужно изучить компанию и вакансию, подготовить план беседы, которому вы будете следовать, и разработать ответы на возможные вопросы.

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Информация о компании позволит вам согласовать свой опыт с ее культурой, а также поможет задавать уместные вопросы и показать, что вы серьезно относитесь к поиску работы.

План собеседования станет для вас важным путеводителем — он поможет вспомнить, как лучше начать разговор, что вы хотите донести рекрутеру и как его завершить. Именно план придаст вам уверенность в себе.

Ошибка 5. Использование «слабых» фраз

Будьте внимательны к словам, которые вы используете, разговаривая с представителем компании. Не используйте слова и фразы с негативным подтекстом. Например: «я не могу», «я не хочу», «я не уверен» или «я не знаю».

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Избегайте слов-заполнителей типа «гм», «а», «э» «ну, знаете». И не оценивайте вопрос, говоря что-то вроде: «Это хороший вопрос». Вы пришли на собеседование, чтобы отвечать и задавать вопросы, а не оценивать их.

Слишком много фразы типа «простите» или «мне жаль» также могут сделать вас слабым и неуверенным собеседником.

Ошибка 6. Отсутствие дальнейших действий

Последняя ошибка при поиске работы, которой следует избегать — это отсутствие дальнейших действий после собеседования. Напишите рекрутеру/другому представителю компании e-mail или сообщение в мессенджеры, напомнив о себе и поинтересовавшись результатами собеседования.

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Рекрутеры ценят такой интерес и желание работать, и часто это имеет решающее значение при принятии решения относительно кандидата на этапе отбора.

Напомним, на рынке труда в Киеве продолжает сохраняться положительная динамика роста средней зарплаты, что отражает экономическую активность в столице. При этом средняя зарплата у жителей Киева превышает средние показатели по стране.

Средняя зарплата в Киеве в апреле составляет 27,5 тыс. грн, если говорить о полной занятости и стандартном рабочем дне. При этом уровень выплат зависит от должностей и варьируется от 18 тыс. до 50 тыс. грн.

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