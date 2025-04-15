ТОП-5 вакансий для тех, кто на работе любит смотреть видео в TikTok — Finance.ua
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ТОП-5 вакансий для тех, кто на работе любит смотреть видео в TikTok

Личные финансы
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ТОП-5 вакансий для тех, кто на работе любит смотреть видео в TikTok
ТОП-5 вакансий для тех, кто на работе любит смотреть видео в TikTok
Если вы ищете такую ​​работу, где не будут ругать за просмотр мемов и тиктоков, а наоборот, будут платить деньги за то, чтобы оставаться в тренде. Для таких соискателей Work.ua собрал подборку вакансий для будущих звезд соцсетей.
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1. Контент-мейкер, модель

Ровно
60 000−120 000 грн
Интернет-магазин аксессуаров Katy Soho ищет команду контентмейкера, который будет уверенно чувствовать себя в кадре и контролировать процесс съемки. Работодатель ожидает, что кандидат будет уметь генерировать идеи и будет понимать композицию кадра. Предлагают официальное трудоустройство, собственную фотостудию и iPhone 15 Pro Max для съемки. График работы с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

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2. TikTok maker, UGC, content creator

Дистанционно
10 000 — 30 000 грн
В креативное агентство Cobra требуется контенткриэйтор, который сможет создавать стратегии для продвижения и снимать видео на телефон. Предлагают дистанционную проектную работу без фиксированного графика и возможность пройти внутреннее обучение по TikTok. Требования к кандидату: знание английского на уровне B1, понимание алгоритмов работы платформы и наличие техники для съемки.

3. TikTok-мейкер (Fashion, SMM)

Киев
Gepur — бренд украинской женской одежды. Сейчас команда в поиске специалиста, умеющего разрабатывать креативные сценарии, сниматься и снимать виральный контент. Нужен кандидат, имеющий успешный опыт создания видео в TikTok. Работодатель предлагает гибкий график по предварительной договоренности и дистанционный формат работы с периодическим выездом в магазины бренда.

4. Ведущий, ведущая YouTube и TikTok

Киев
В команду Pethouse ищут специалиста, который станет послом компании в YouTube и TikTok. Идеальный кандидат — тот, кто умеет интересно подать информацию в кадре и любит животных. Предлагают современную технику для работы, бесплатную парковку в центре города и официальное трудоустройство с первого дня.

5. Content creator

Дистанционно
25 000 — 35 000 грн
Genius. Space — это пространство для изучения новых профессий. Сейчас компания находится в поиске кандидата, который будет писать смысловые тексты, рассказывать просто о сложных вещах и проверять каждый факт на достоверность. Работодатель предлагает дистанционный формат работы, простор для креатива и возможности для карьерного роста.

Справка Finance.ua:

  • Удаленная работа уже давно стала убедительной альтернативой офисной. Понимая, насколько такой формат работы ценится работниками, работодатели идут им навстречу и дают возможность самостоятельно выбирать — работать удаленно или в гибридном формате. Специалисты robota.ua подготовили подборку удаленных вакансий апреля, в нее вошли прогрессивные компании, предлагающие достойные условия труда.
  • Не можете найти работу, потому что везде нужен опыт и идеальное резюме? Специалисты work.ua собрали подборку вакансий, где работодатели рассматривают кандидатов без опыта и тех, кто не любит составлять резюме.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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