ТОП-5 вакансий для тех, кто на работе любит смотреть видео в TikTok — Finance.ua

ТОП-5 вакансий для тех, кто на работе любит смотреть видео в TikTok Сегодня 17:00 — Личные финансы

ТОП-5 вакансий для тех, кто на работе любит смотреть видео в TikTok

Если вы ищете такую ​​работу, где не будут ругать за просмотр мемов и тиктоков, а наоборот, будут платить деньги за то, чтобы оставаться в тренде. Для таких соискателей Work.ua собрал подборку вакансий для будущих звезд соцсетей.

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Ровно

60 000−120 000 грн

Интернет-магазин аксессуаров Katy Soho ищет команду контентмейкера, который будет уверенно чувствовать себя в кадре и контролировать процесс съемки. Работодатель ожидает, что кандидат будет уметь генерировать идеи и будет понимать композицию кадра. Предлагают официальное трудоустройство, собственную фотостудию и iPhone 15 Pro Max для съемки. График работы с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

Сравнить и взять кредит наличными и онлайн в банках и финансовых организациях.

Дистанционно

10 000 — 30 000 грн

В креативное агентство Cobra требуется контенткриэйтор, который сможет создавать стратегии для продвижения и снимать видео на телефон. Предлагают дистанционную проектную работу без фиксированного графика и возможность пройти внутреннее обучение по TikTok. Требования к кандидату: знание английского на уровне B1, понимание алгоритмов работы платформы и наличие техники для съемки.

Киев

Gepur — бренд украинской женской одежды. Сейчас команда в поиске специалиста, умеющего разрабатывать креативные сценарии, сниматься и снимать виральный контент. Нужен кандидат, имеющий успешный опыт создания видео в TikTok. Работодатель предлагает гибкий график по предварительной договоренности и дистанционный формат работы с периодическим выездом в магазины бренда.

Киев

В команду Pethouse ищут специалиста, который станет послом компании в YouTube и TikTok. Идеальный кандидат — тот, кто умеет интересно подать информацию в кадре и любит животных. Предлагают современную технику для работы, бесплатную парковку в центре города и официальное трудоустройство с первого дня.

Дистанционно

25 000 — 35 000 грн

Genius. Space — это пространство для изучения новых профессий. Сейчас компания находится в поиске кандидата, который будет писать смысловые тексты, рассказывать просто о сложных вещах и проверять каждый факт на достоверность. Работодатель предлагает дистанционный формат работы, простор для креатива и возможности для карьерного роста.

Справка Finance.ua:

Удаленная работа уже давно стала убедительной альтернативой офисной. Понимая, насколько такой формат работы ценится работниками, работодатели идут им навстречу и дают возможность самостоятельно выбирать — работать удаленно или в гибридном формате. Специалисты robota.ua подготовили подборку удаленных вакансий апреля, в нее вошли прогрессивные компании, предлагающие достойные условия труда.

Не можете найти работу, потому что везде нужен опыт и идеальное резюме? Специалисты work.ua собрали подборку вакансий, где работодатели рассматривают кандидатов без опыта и тех, кто не любит составлять резюме.

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