Как получить налоговую скидку за благотворительность — Finance.ua

Как получить налоговую скидку за благотворительность Сегодня 15:20 — Личные финансы

Как получить налоговую скидку за благотворительность

В Украине люди могут воспользоваться налоговой скидкой, если они в течение года осуществляли расходы на благотворительность.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Условия получения скидки

1. Средства или имущество были переданы только неприбыльным организациям, зарегистрированным в Украине и внесенным в Реестр неприбыльных организаций на дату передачи средств или имущества.

2. Скидка предоставляется на сумму расходов, не превышающих 4% от общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика за отчетный год.

3. Документы, подтверждающие расходы:

квитанции, фискальные или товарные чеки, прибыльные кассовые ордера;

копии договоров (при наличии).

Документы должны содержать информацию о благотворителе и получателе взноса.

Копии подтверждающих документов представляются вместе с налоговой декларацией. Оригиналы документов не подаются, но хранятся у плательщика в течение срока давности.

По требованию контролирующего органа плательщики должны предоставить документы, подтверждающие доходы или расходы для налоговой скидки.

Если перевод сделан на личные счета волонтеров, такая сумма не учитывается в налоговой скидке.

Взносы на специальные счета, например Национального банка Украины или UNITED24, не дают права на скидку, поскольку эти юридические лица не являются неприбыльными организациями.

В ГНС рекомендуют проверять отражение юридических лиц в соответствующих реестрах при подсчете расходов, которые можно отнести к налоговой скидке.

С 1 января по 31 декабря 2025 можно подавать документы на получение налоговой скидки по расходам, понесенным в 2024 году.

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