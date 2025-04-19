Как получить налоговую скидку за благотворительность — Finance.ua

Как получить налоговую скидку за благотворительность
В Украине люди могут воспользоваться налоговой скидкой, если они в течение года осуществляли расходы на благотворительность.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
Условия получения скидки
1. Средства или имущество были переданы только неприбыльным организациям, зарегистрированным в Украине и внесенным в Реестр неприбыльных организаций на дату передачи средств или имущества.
2. Скидка предоставляется на сумму расходов, не превышающих 4% от общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика за отчетный год.
3. Документы, подтверждающие расходы:
- квитанции, фискальные или товарные чеки, прибыльные кассовые ордера;
- копии договоров (при наличии).
Документы должны содержать информацию о благотворителе и получателе взноса.
Копии подтверждающих документов представляются вместе с налоговой декларацией. Оригиналы документов не подаются, но хранятся у плательщика в течение срока давности.
По требованию контролирующего органа плательщики должны предоставить документы, подтверждающие доходы или расходы для налоговой скидки.
Если перевод сделан на личные счета волонтеров, такая сумма не учитывается в налоговой скидке.
Взносы на специальные счета, например Национального банка Украины или UNITED24, не дают права на скидку, поскольку эти юридические лица не являются неприбыльными организациями.
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В ГНС рекомендуют проверять отражение юридических лиц в соответствующих реестрах при подсчете расходов, которые можно отнести к налоговой скидке.
С 1 января по 31 декабря 2025 можно подавать документы на получение налоговой скидки по расходам, понесенным в 2024 году.
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