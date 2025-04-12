Как соцсети могут помочь или помешать в поиске работы — Finance.ua

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Как соцсети могут помочь или помешать в поиске работы

Личные финансы
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Как соцсети могут помочь или помешать в поиске работы
Как соцсети могут помочь или помешать в поиске работы
Современный рынок труда требует не только профессиональных навыков, но и осознанного подхода к собственному онлайн-присутствию. Все больше работодателей проверяют профили кандидатов в социальных сетях, чтобы лучше понять их личность, профессиональную активность и потенциальное соответствие корпоративной культуре компании.
Об этом рассказывает Алексей Велитченко, HRBP в robota.ua.

Почему рекрутеры просматривают соцсети

Отмечается, что проверка соцсетей кандидата может помочь работодателю убедиться в соответствии информации — совпадают ли данные из резюме.
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Также рекрутер может оценить профессиональную активность — делится ли кандидат профессиональными достижениями, статьями, кейсами.

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Если должность подразумевает работу с клиентами, проверка соцсетей помогает понять ценности и стиль коммуникации потенциального работника.
Это помогает выявить возможные риски, как-то неуместные высказывания, конфликтные посты, негативные отзывы о предыдущих работодателях.

Какие соцсети и мессенджеры важны для трудоустройства

Различные платформы по-разному важны для работодателей.
LinkedIn — ваш профессиональный паспорт. Убедитесь, что профиль заполнен, содержит актуальную информацию, ключевые слова и рекомендации.
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Facebook, Instagram, Twitter — если ваш профиль открыт, компания может просмотреть его. Поэтому следует определить, какие сообщения оставить публичными, а какие — сделать приватными.
Telegram, Viber все чаще используются для деловой коммуникации. Ваш никнейм, фотографии и имя могут стать первыми элементами взаимодействия с рекрутером. Важно, чтобы эта информация не создавала недоразумений.
GitHub, Behance, Dribbble — это обязательные ресурсы для демонстрации работ для IT-специалистов, дизайнеров и креативных профессий.

Самые распространенные ошибки кандидатов в соцсетях

  • Разные имена в резюме и соцсетях — это усложняет идентификацию.
  • Непрофессиональный ник — «Скибидикетчуп2005» не произведет хорошего впечатления на рекрутера.
  • Противоречивый контент — политические скандалы, хейтспич, чрезмерный негатив.
  • Отсутствие какой-либо информации — закрытые профили вызывают подозрение.
  • Старые или неподходящие фото — если в LinkedIn до сих пор аватарка из выпускного в 2010-м, пора обновить.
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Как подготовить соцсети к поиску работы

1. Очистите или скройте противоречивый контент. Просмотрите публикации и настройки конфиденциальности.
2. Актуализируйте профили. Разместите последний опыт работы, новые приобретенные навыки, интересные проекты.
3. Убедитесь, что имя в соцсетях совпадает с именем в резюме.
4. Создайте профессиональный имидж. Подпишитесь на отраслевые сообщества, делитесь полезными материалами.
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Продемонстрируйте экспертность. Даже один хороший пост о ваших профессиональных достижениях может положительно повлиять на восприятие рекрутера.
Напомним, в марте рынок труда продолжал развиваться под влиянием реалий полномасштабной войны и сезонных факторов.
Первое сказалось на том, что второй месяц подряд среди десятки востребованных должностей — военнослужащие. Также эксперты фиксируют, что количество вакансий, где работодатели готовы отдавать предпочтение ветеранам, выросло на 12%.
В марте 2025 года средняя зарплата увеличилась до 24 000 грн. (+500 грн. к февралю).
По материалам:
Finance.ua
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