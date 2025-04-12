Можно ли получить штраф за продажу личных вещей на интернет-площадках — Finance.ua

Можно ли получить штраф за продажу личных вещей на интернет-площадках
В Государственной налоговой службе опровергли информацию о штрафах за продажу личных вещей на интернет-площадках.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНС.
«Информация, распространенная рядом медиа о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов с OLX, Promua, соцсетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
В налоговой отметили, продажа личных вещей не расценивается как основание для ответственности за нарушение требований законодательства.
Отмечается, что только систематические продажи и одновременно однородный ассортимент товаров имеют признаки предпринимательской деятельности.
Это не касается реализации личных вещей гражданами посредством таких платформ как OLX, Prom и любых соцсетей.
«Ужесточение контроля за интернет-продажами осуществляется, чтобы предотвратить злоупотребления и уклонение от уплаты налогов именно в сфере предпринимательства», — говорится в сообщении.
ГНС призывает предпринимателей, которые остаются в «тени», самостоятельно и добровольно:
- зарегистрироваться как хозяйствующий субъект;
- производить расчеты через должным образом зарегистрированные РРО/ПРРО;
- соблюдать налоговое законодательство во избежание финансовой и административной ответственности в будущем.
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