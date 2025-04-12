Можно ли получить штраф за продажу личных вещей на интернет-площадках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Можно ли получить штраф за продажу личных вещей на интернет-площадках

Личные финансы
22
Можно ли получить штраф за продажу личных вещей на интернет-площадках
Можно ли получить штраф за продажу личных вещей на интернет-площадках
В Государственной налоговой службе опровергли информацию о штрафах за продажу личных вещей на интернет-площадках.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНС.
Читайте также
«Информация, распространенная рядом медиа о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов с OLX, Promua, соцсетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
В налоговой отметили, продажа личных вещей не расценивается как основание для ответственности за нарушение требований законодательства.
Отмечается, что только систематические продажи и одновременно однородный ассортимент товаров имеют признаки предпринимательской деятельности.
Читайте также
Это не касается реализации личных вещей гражданами посредством таких платформ как OLX, Prom и любых соцсетей.
«Ужесточение контроля за интернет-продажами осуществляется, чтобы предотвратить злоупотребления и уклонение от уплаты налогов именно в сфере предпринимательства», — говорится в сообщении.
ГНС призывает предпринимателей, которые остаются в «тени», самостоятельно и добровольно:
  • зарегистрироваться как хозяйствующий субъект;
  • производить расчеты через должным образом зарегистрированные РРО/ПРРО;
  • соблюдать налоговое законодательство во избежание финансовой и административной ответственности в будущем.

Пройти опрос

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems