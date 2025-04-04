Какие авто покупали украинцы в 1 квартале 2025 (инфографика) — Finance.ua
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Какие авто покупали украинцы в 1 квартале 2025 (инфографика)

Технологии&Авто
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Какие авто покупали украинцы в 1 квартале 2025 (инфографика)
Какие авто покупали украинцы в 1 квартале 2025 (инфографика)
В I квартале автопарк Украины пополнили около 47 тыс. б/у легковушек.
С января по март 2025 года украинцы приобрели почти 47 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек.
Об этом сообщает Укравтопром.
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Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших на украинскую регистрацию, составил 9,5 года.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.
Далее следуют:
  • дизельные — 23%;
  • электромобили — 22%;
  • гибриды — 5%;
  • авто с ГБО — 4%.
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Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
Какие авто покупали украинцы в 1 квартале 2025 (инфографика)
Напомним, Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий 3 апреля зарегистрировал проект постановления о принятии в первом чтении законопроекта 13131, который предусматривает, что справка о пригодности к управлению автомобилем 083/о будет отменена.
Вместо нее будут брать данные из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ), которая обменивается данными с Реестром военнообязанных «Оберег». В законе о дорожном движении пропишут обязанность для кандидатов в водители пройти медицинское обследование и получить допуск по состоянию здоровья к управлению.
Таким образом, вместо формулировки «нет медицинских противопоказаний» для кандидатов в водители введут медицинское обследование и соответственно допуск (или недопуск) по его результатам к управлению авто.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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