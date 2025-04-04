Какие авто покупали украинцы в 1 квартале 2025 (инфографика) — Finance.ua

Какие авто покупали украинцы в 1 квартале 2025 (инфографика) Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

Какие авто покупали украинцы в 1 квартале 2025 (инфографика)

В I квартале автопарк Украины пополнили около 47 тыс. б/у легковушек.

С января по март 2025 года украинцы приобрели почти 47 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших на украинскую регистрацию, составил 9,5 года.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.

Далее следуют:

дизельные — 23%;

электромобили — 22%;

гибриды — 5%;

авто с ГБО — 4%.

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Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

пригодности к управлению автомобилем 083/о будет отменена. Напомним, Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий 3 апреля зарегистрировал проект постановления о принятии в первом чтении законопроекта 13131, который предусматривает, что справка о

Вместо нее будут брать данные из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ), которая обменивается данными с Реестром военнообязанных «Оберег». В законе о дорожном движении пропишут обязанность для кандидатов в водители пройти медицинское обследование и получить допуск по состоянию здоровья к управлению.

Таким образом, вместо формулировки «нет медицинских противопоказаний» для кандидатов в водители введут медицинское обследование и соответственно допуск (или недопуск) по его результатам к управлению авто.

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