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Для кандидатов в водители и водителей готовят очередные изменения — законопроект

Технологии&Авто
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Для кандидатов в водители и водителей готовят очередные изменения — законопроект
Для кандидатов в водители и водителей готовят очередные изменения — законопроект
Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий 3 апреля зарегистрировал проект постановления о принятии в первом чтении законопроекта 13131, который предусматривает, что справка о пригодности к управлению автомобилем 083/о будет отменена, но вместо нее будут брать данные из Электронной системы здравоохранения (ЭЗО), которая будет обмениваться данными с Реестром военнообязанных «Оберег».
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«Введение электронного медицинского заключения для получения водительского удостоверения в центральной базе данных ЭЗО позволит отказаться от устаревшей бумажной формы медицинской справки относительно пригодности к управлению транспортным средством (формы № 083/о) и, вместе с уже существующими Реестрами центральной базы данных ЭЗО, обеспечит послеживаемость и полноту медицинской информации о пациенте в медицинской карте, а также возможность дальнейшего предоставления информации о статусе допуска к управлению путем информационного обмена данными между государственными учреждениями», подчеркивают авторы законопроекта.
Соответственно в законодательстве будет установлено, что с целью проверки наличия у водителей и кандидатов в водители состояния здоровья для управления информация из ЭЗО о допуске или недопуске лица по состоянию здоровья к управлению передается с использованием системы «Трембита» в Единый государственный вебпортал электронных услуг, Единый комплекс информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте и в единую информационную систему МВД по полученным от них запросам.
В законе о дорожном движении пропишут обязанность для кандидатов в водители пройти медицинское обследование и получить допуск по состоянию здоровья к управлению.
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Таким образом, вместо формулировки «нет медицинских противопоказаний» для кандидатов в водители введут медицинское обследование и соответственно допуск (или недопуск) по его результатам к управлению авто.
Соответственно, вместо медицинского осмотра будет установлено, что лицо, желающее получить право на управление, обязано пройти медицинское обследование и быть допущенным по состоянию здоровья.
Также будет введена новая обязанность для водителей — проходить медицинское обследование и/или медицинское освидетельствование.
Будет установлено, что предварительное, периодическое, внеочередное (обусловленное необходимостью) медицинское обследование, а также ежесменный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр проводятся с целью определения способности кандидатов в водители и водителей по состоянию здоровья управлять транспортными средствами.
Порядок проведения медицинского обследования и медицинского осмотра, которым определяются периодичность проведения медицинского обследования, порядок проведения и направления на внеочередное медицинское обследование водителей, в том числе по решению уполномоченного должностного лица Национальной полиции, или по инициативе работодателя, перечень необходимых диагностических исследований, перечень медицинских противопоказаний, ограничений и состояний, при наличии которых лицо не может управлять по состоянию здоровья транспортным средством, перечень условий допуска по состоянию здоровья к управлению транспортным средством, а также критерии для принятия врачом решения о допуске или недопуске лица к управлению транспортным средством по результатам проведенного медицинского обследования или медицинского осмотра кандидатов в водители и водителей группы I и группы II, утверждается совместным актом центрального органа исполнительной власти, обеспечивающей формирование государственной политики в сфере здравоохранения и Министерства внутренних дел Украины.
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Группа I кандидатов в водители или водителей — лица, которые будут использовать транспортное средство категорий А, А1, В, В1 и ВЕ для собственных нужд, а также кандидаты в трактористы-машинисты и трактористы-машинисты.
Группа II кандидатов в водители или водителей — лица, которые будут использовать транспортное средство категорий С, СЕ, СЕ, С1Е, D, DЕ, D1 и D1Е для собственных нужд, а также водители всех категорий, работающих по найму, или как самозанятые лица, осуществляющие перевозку пассажиров и/или грузов.
По результатам предварительного, периодического или внеочередного медицинского обследования формируется медицинское заключение в соответствии с порядком формирования и выдачи медицинских заключений, утвержденным Минздравом. В медицинском заключении указывается информация об условиях допуска по состоянию здоровья в случаях, определенных Порядком проведения медицинского обследования и медицинского осмотра.
Также будет предусмотрено, что должностные лица, отвечающие за эксплуатацию и техническое состояние транспортных средств, обязаны не допускать к управлению транспортными средствами лиц, не прошедших медицинское обследование или медицинское освидетельствование в установленном порядке, не допущены по состоянию здоровья к управлению.
Автомобильные перевозчики будут обязаны осуществлять организацию и контроль за своевременным прохождением водителями медицинского обследования и медицинского осмотра.
Автомобильный самозанятый перевозчик, осуществляющий перевозку пассажиров на договорных условиях, обязан проходить медицинское обследование и по его результатам получать медицинское заключение о допуске по состоянию здоровья к управлению транспортным средством соответствующей группы.
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Кроме того, 26 марта Михаил Радуцкий вместе с коллегами внес законопроект 13138 о внесении изменений в статью 129 Кодекса об административных правонарушениях по установлению ответственности за допуск к управлению водительскими транспортными средствами, которые не прошли в установленный срок медицинское обследование и/или медицинский осмотр.
Дело в том, что сейчас КУоАП установлена ​​ответственность только за допуск к управлению транспортными средствами водителей, не прошедших в установленный срок медицинский осмотр. Следовательно, статью 129 дополнят также ответственностью за непрохождение медицинского обследования.

Автоцивілка (ОСЦПВ)

По материалам:
Судебно-юридична газета
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