Какие регионы Украины лидируют по количеству купленных электромобилей — Finance.ua

Какие регионы Украины лидируют по количеству купленных электромобилей Сегодня 16:03 — Технологии&Авто

Какие регионы Украины лидируют по количеству купленных электромобилей, Фото: freepik

В феврале украинский автопарк пополнили около 4,5 тыс. авто на электротяге (BEV).

Об этом говорится в сообщении «Укравтопрома».

Больше всего электромобилей зарегистрировали в:

Львовской обл. — 679 ед. (95% б/у)

городе Киеве — 509 ед. (69% б/у)

Киевской обл. — 380 ед. (78% б/у);

Днепропетровской обл. — 334 ед. (79% б/у);

Одесской обл. — 260 ед (77% применяемые).

Лидеры рынка

Среди новых автомобилей самым популярным электромобилем на этих рынках, за исключением Днепропетровщины, стал BYD Song Plus EV.

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В Днепропетровской обл. чаще выбирали VW ID.Unyx.

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:

Tesla Model Y — на Львовщине и в г. в Киеве.

Teslf Model 3 — в Киевской обл. и в Днепропетровской области.

Nissan Leaf — в Одесской обл.

Напомним, мировой рейтинг самых продаваемых моделей в 2025 году возглавил кроссовер Toyota RAV4.

Несмотря на рост количества новых электромобилей, в ТОП-10 попала только одна электрическая модель — Tesla Model Y.

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