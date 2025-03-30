Какие регионы Украины лидируют по количеству купленных электромобилей — Finance.ua

Какие регионы Украины лидируют по количеству купленных электромобилей
В феврале украинский автопарк пополнили около 4,5 тыс. авто на электротяге (BEV).
Об этом говорится в сообщении «Укравтопрома».
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Больше всего электромобилей зарегистрировали в:
- Львовской обл. — 679 ед. (95% б/у)
- городе Киеве — 509 ед. (69% б/у)
- Киевской обл. — 380 ед. (78% б/у);
- Днепропетровской обл. — 334 ед. (79% б/у);
- Одесской обл. — 260 ед (77% применяемые).
Лидеры рынка
Среди новых автомобилей самым популярным электромобилем на этих рынках, за исключением Днепропетровщины, стал BYD Song Plus EV.
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В Днепропетровской обл. чаще выбирали VW ID.Unyx.
В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:
- Tesla Model Y — на Львовщине и в г. в Киеве.
- Teslf Model 3 — в Киевской обл. и в Днепропетровской области.
- Nissan Leaf — в Одесской обл.
Напомним, мировой рейтинг самых продаваемых моделей в 2025 году возглавил кроссовер Toyota RAV4.
Несмотря на рост количества новых электромобилей, в ТОП-10 попала только одна электрическая модель — Tesla Model Y.
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