🚗 ТЕСТ от Finance.ua: ваш водительский стиль — ТОП или полный кринж? 🚦 Сегодня 14:04 — Технологии&Авто

🚗 ТЕСТ от Finance.ua: ваш водительский стиль — ТОП или полный кринж? 🚦

Каждый водитель — это отдельная история. Кто-то ездит по правилам, как отличник в школе, а кто-то считает себя главным героем «Форсажа» (только без бюджета на спецэффекты).

Включаете ли вы поворотники, или считаете это «спойлером» для других водителей? Соблюдаете ли вы скоростной режим, или ваша машина до сих пор верит в НЛО? А может, вам знаком звук «бибиканий» в ваш адрес чаще, чем хотелось бы?

🚘 Пройдите наш тест и узнайте, кто вы за рулем: образцовый профи, гонщик на минималках или водительский кринжер, которому даже GPS отказывается помогать!

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