Кто и за что может потерять водительские права в ЕС — Finance.ua

Кто и за что может потерять водительские права в ЕС Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Кто и за что может потерять водительские права в ЕС

В ЕС согласовали изменения в правила выдачи водительских прав, ужесточили наказания за серьезные нарушения, которые будут действовать во всех странах ЕС.

нарушители, наказанные в одной стране, больше не останутся безнаказанными в другой. Об этом пишет Поэтому ЕС ужесточит правила против тех, кто пренебрегает правилами дорожного движения:Об этом пишет inpoland.net.pl

В конце 2024 года страны ЕС одобрили изменения в правила, которые усложнят нерезидентам избежать ответственности за правонарушения, совершенные в другом государстве-члене. Совет ЕС и Европарламент достигли важного соглашения на этот счет.

Читайте также Продажи автомобилей в Европе сократились более всего за пять месяцев

Нововведения

Согласно нововведениям, если водитель получил запрет на управление транспортным средством в одной из стран ЕС, эта информация будет автоматически поступать в страну, где было выдано водительское удостоверение.

Когда запрет будет зафиксирован в стране выдачи, он начнет действовать во всех странах-членах.

Читайте также Где водителям грозит крупный штраф за «моргание» фарами

Как это будет действовать

Процедура выглядит следующим образом: если водитель, которому запрещено управлять транспортными средствами по крайней мере на три месяца, исчерпал все апелляционные возможности, страна, выдавшая запрет, перешлет информацию в страну, выдавшую водительские права, через сеть RESPER.

Утратить право управлять ТС на всей территории ЕС можно за следующие нарушения:

управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,

значительное превышение скорости,

водитель стал виновником ДТП, которое привело к смерти или серьезным травмам.

Напомним, по оценкам Европейской комиссии, около 40% нарушений ПДД, случающихся не в стране проживания водителя, остаются безнаказанными. Эти изменения должны вступить в силу до 2030 года.

Страхование автомобиля: выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины

Справка Finance.ua:

В Великобритании моргание фарами с целью предупреждения о полиции или контроле скорости считается препятствием работе правоохранителей. За это водитель может получить штраф в сумме 1000 фунтов стерлингов. В некоторых случаях такое нарушение может стать основанием для ареста.

В феврале 2025 года медианная цена места на паркинге по Украине составляет — 708 383 грн, что на 8,7% больше, чем в 2024 году. По сравнению с февралем 2024 года спрос вырос на 18%, однако предложение уменьшилось на 4,6%.

Обычно правила дорожного движения унифицированы, но часто страны добавляют свои пункты. Некоторые из них достаточно необычны для украинцев. Некоторые правила дорожного движения за границей могут удивить опытных водителей. Итак — ТОП-10 правил, которые могут удивить даже опытных путешественников.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.