Кто и за что может потерять водительские права в ЕС — Finance.ua

Кто и за что может потерять водительские права в ЕС
В ЕС согласовали изменения в правила выдачи водительских прав, ужесточили наказания за серьезные нарушения, которые будут действовать во всех странах ЕС.
Поэтому ЕС ужесточит правила против тех, кто пренебрегает правилами дорожного движения: нарушители, наказанные в одной стране, больше не останутся безнаказанными в другой. Об этом пишет inpoland.net.pl.
В конце 2024 года страны ЕС одобрили изменения в правила, которые усложнят нерезидентам избежать ответственности за правонарушения, совершенные в другом государстве-члене. Совет ЕС и Европарламент достигли важного соглашения на этот счет.
Нововведения
Согласно нововведениям, если водитель получил запрет на управление транспортным средством в одной из стран ЕС, эта информация будет автоматически поступать в страну, где было выдано водительское удостоверение.
Когда запрет будет зафиксирован в стране выдачи, он начнет действовать во всех странах-членах.
Как это будет действовать
Процедура выглядит следующим образом: если водитель, которому запрещено управлять транспортными средствами по крайней мере на три месяца, исчерпал все апелляционные возможности, страна, выдавшая запрет, перешлет информацию в страну, выдавшую водительские права, через сеть RESPER.
Утратить право управлять ТС на всей территории ЕС можно за следующие нарушения:
- управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
- значительное превышение скорости,
- водитель стал виновником ДТП, которое привело к смерти или серьезным травмам.
Напомним, по оценкам Европейской комиссии, около 40% нарушений ПДД, случающихся не в стране проживания водителя, остаются безнаказанными. Эти изменения должны вступить в силу до 2030 года.
Автогражданка (ОСАГО)
Справка Finance.ua:
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