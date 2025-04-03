Кто и за что может потерять водительские права в ЕС — Finance.ua
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Кто и за что может потерять водительские права в ЕС

Технологии&Авто
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Кто и за что может потерять водительские права в ЕС
Кто и за что может потерять водительские права в ЕС
В ЕС согласовали изменения в правила выдачи водительских прав, ужесточили наказания за серьезные нарушения, которые будут действовать во всех странах ЕС.
Поэтому ЕС ужесточит правила против тех, кто пренебрегает правилами дорожного движения: нарушители, наказанные в одной стране, больше не останутся безнаказанными в другой. Об этом пишет inpoland.net.pl.
В конце 2024 года страны ЕС одобрили изменения в правила, которые усложнят нерезидентам избежать ответственности за правонарушения, совершенные в другом государстве-члене. Совет ЕС и Европарламент достигли важного соглашения на этот счет.
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Нововведения
Согласно нововведениям, если водитель получил запрет на управление транспортным средством в одной из стран ЕС, эта информация будет автоматически поступать в страну, где было выдано водительское удостоверение.
Когда запрет будет зафиксирован в стране выдачи, он начнет действовать во всех странах-членах.
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Как это будет действовать

Процедура выглядит следующим образом: если водитель, которому запрещено управлять транспортными средствами по крайней мере на три месяца, исчерпал все апелляционные возможности, страна, выдавшая запрет, перешлет информацию в страну, выдавшую водительские права, через сеть RESPER.
Утратить право управлять ТС на всей территории ЕС можно за следующие нарушения:
  • управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
  • значительное превышение скорости,
  • водитель стал виновником ДТП, которое привело к смерти или серьезным травмам.
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Напомним, по оценкам Европейской комиссии, около 40% нарушений ПДД, случающихся не в стране проживания водителя, остаются безнаказанными. Эти изменения должны вступить в силу до 2030 года.

Автогражданка (ОСАГО)

Справка Finance.ua:

  • В Великобритании моргание фарами с целью предупреждения о полиции или контроле скорости считается препятствием работе правоохранителей. За это водитель может получить штраф в сумме 1000 фунтов стерлингов. В некоторых случаях такое нарушение может стать основанием для ареста.
  • В феврале 2025 года медианная цена места на паркинге по Украине составляет — 708 383 грн, что на 8,7% больше, чем в 2024 году. По сравнению с февралем 2024 года спрос вырос на 18%, однако предложение уменьшилось на 4,6%.
  • Обычно правила дорожного движения унифицированы, но часто страны добавляют свои пункты. Некоторые из них достаточно необычны для украинцев. Некоторые правила дорожного движения за границей могут удивить опытных водителей. Итак — ТОП-10 правил, которые могут удивить даже опытных путешественников.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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