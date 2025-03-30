Продажи автомобилей в Европе сократились более всего за пять месяцев — Finance.ua

Продажи автомобилей в Европе сократились более всего за пять месяцев Сегодня 05:12 — Технологии&Авто

Продажи автомобилей в Европе сократились более всего за пять месяцев, Фото: freepik

В феврале продажи автомобилей в Европе сократились более всего за пять месяцев. Неуверенность в экономике вынудила потребителей воздержаться от крупных покупок.

Об этом пишет Bloomberg.

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По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, регистрация новых авто упала на 3,1% по сравнению с предыдущим годом и составила 963 540 единиц.

Испания была единственным крупным рынком в регионе, где наблюдался рост продаж, включая 61%-ный скачок регистраций электромобилей.

Основные причины падения продаж

Общее падение было вызвано 24%-ным снижением покупки авто с бензиновыми двигателями и 28%-ным снижением покупки автомобилей с дизельными двигателями. Выросли продажи машин с аккумуляторными батареями и гибридов.

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Европейских автопроизводителей ждет еще один сложный год, поскольку длительный спад в крупнейших экономиках региона негативно сказывается на потребительском доверии. В то же время, угроза пошлин США и жесткая конкуренция со стороны китайских автопроизводителей усиливают давление.

Рост продаж электрокаров

В регионе выросли продажи электромобилей на 26% благодаря тому, что автопроизводители продвигают их в соответствии с усиленными нормами выбросов.

В Германии количество регистраций новых авто на аккумуляторах выросло на 31%, в Италии — на 38%, а в Великобритании — на 42%.

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Этот рост не распространился на компанию Tesla Inc., продажи новых автомобилей которой в регионе упали на 40%, поскольку потребители негативно относятся к политике исполнительного директора компании Илона Маска и его поддержке правой партии «Альтернатива для Германии».

Volkswagen AG рассчитывает сохранить рентабельность в этом году, но подвержен планируемым пошлинам США по Мексике и Канаде, как и Stellantis NV.

Mercedes-Benz Group AG и BMW AG ожидают сокращения прибыли из-за ценового давления в Китае и торговой напряженности.

УНІАН По материалам:

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