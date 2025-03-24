Zeekr бесплатно сделает автопилот в своих моделях — Finance.ua

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Zeekr бесплатно сделает автопилот в своих моделях

Технологии&Авто
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Zeekr бесплатно сделает автопилот в своих моделях
Zeekr бесплатно сделает автопилот в своих моделях
Компания Zeekr приняла решение добавить систему беспилотного управления к стандартному оснащению своих будущих моделей. Автопроизводитель планирует совершенствовать и развивать технологию, подобно тому, как это делает Tesla с FSD.
Система автономного вождения Zeekr отличается в зависимости от модели. Сообщается, что Zeekr 9X Grand станет первой моделью бренда с автономией 3 уровня, а в существующий модельный ряд автопилот будет интегрирован благодаря обновлению по воздуху.
Все версии системы, получившей название G-Pilot, включают в себя общую автоматизированную систему маневрирования (G-AES) и интеллектуальный привод от транспортного средства до парковки полной емкости (V2P). Система G-AES использует обширную учебную модель искусственного интеллекта и позволяет автомобилю выполнять непрерывные маневры во избежание неожиданных помех на скорости до 130 км/ч.
В то же время технология Zeekr V2P позволяет электромобилям автоматически искать свободные парковочные места и парковаться автономно. Сообщается, что будущий Zeekr 9X Grand будет доступен с еще большими возможностями.
Его список систем автономного вождения 3-го уровня будет работать на двойных чипах Nvidia Drive AGX Thor. В частности, автопилот позволит автомобилю самому ехать из одного пункта назначения в другой без вмешательства водителя. Zeekr говорит, что технология G-Pilot будет развиваться и совершенствоваться на протяжении всего срока службы электромобилей, равно как и FSD от Tesla.
Сейчас о флагманском 9X известно немного. Последние тизеры показывают, что это будет большой внедорожник, похожий по размеру на Range Rover. Это первая модель Zeekr, в которой будет использоваться подключаемая к сети гибридная силовая установка.
Технические особенности держат в секрете, однако инсайдеры предполагают, что она вероятно, может быть идентичной той, которая устанавливается в Lynk&Co 900. В базовой версии Lynk&Co 900 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом работает в паре с передним электромотором мощностью 215 л.с. и задним на 308 л.с., что обеспечивает общую мощность в 710 лошадей.
По материалам:
Телеканал 24
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