Где водителям грозит крупный штраф за «моргание» фарами — Finance.ua

Где водителям грозит крупный штраф за «моргание» фарами Сегодня 19:42 — Технологии&Авто

Где водителям грозит крупный штраф за «моргание» фарами

Водители в Украине часто используют моргание фарами, чтобы предупредить других участников движения об опасности на дороге, в том числе и о «засадах» полиции, постах или камерах контроля скорости.

Такая практика имеет место во многих странах, но в некоторых за нее предусмотрено наказание, сообщает «Автотема».

Так, в Великобритании моргание фарами с целью предупреждения о полиции или контроле скорости считается препятствием работе правоохранителей. За это водитель может получить штраф в сумме 1000 фунтов стерлингов. В некоторых случаях такое нарушение может стать основанием для ареста.

В Украине пока нет подобных ограничений, и штрафы за такие действия не предусмотрены. Однако, учитывая европейский опыт, вполне возможно, что в будущем законодательство будет изменено и такие предупреждения окажутся под запретом.

Автотема По материалам:

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