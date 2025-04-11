Из Украины запустили новые автобусные маршруты в три европейских страны — Finance.ua

Из Украины запустили новые автобусные маршруты в три европейских страны Сегодня 18:00 — Личные финансы

Из Украины запустили новые автобусные маршруты в три европейских страны

FlixBus, оператор автобусных перевозок Европы, объявил о запуске трех новых маршрутов из Украины: Винница — Штутгарт (Германия), Днепр — Варшава (Польша) и Киев — Кишинев (Молдова).

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Рейс Днепр — Варшава будет первым для FlixBus рейс в Днепр.

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FlixBus выполняет маршруты из Украины в 12 европейских стран, обеспечивая сообщение с 7 аэропортами в Польше, Германии, Венгрии и Молдове.

Напомним, ранее FlixBus объявил о запуске трех международных маршрутов из Украины в Германию накануне зимних праздников: Ивано-Франковск — Берлин, Чернигов — Кельн и Одесса — Бремен.

Также FlixBus объявил о запуске трех международных линий из Украины в аэропорты в Молдове, Польше и Венгрии.

Економічна Правда По материалам:

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