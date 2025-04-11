Из Украины запустили новые автобусные маршруты в три европейских страны — Finance.ua
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Из Украины запустили новые автобусные маршруты в три европейских страны

Личные финансы
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Из Украины запустили новые автобусные маршруты в три европейских страны
Из Украины запустили новые автобусные маршруты в три европейских страны
FlixBus, оператор автобусных перевозок Европы, объявил о запуске трех новых маршрутов из Украины: Винница — Штутгарт (Германия), Днепр — Варшава (Польша) и Киев — Кишинев (Молдова).
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Рейс Днепр — Варшава будет первым для FlixBus рейс в Днепр.
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FlixBus выполняет маршруты из Украины в 12 европейских стран, обеспечивая сообщение с 7 аэропортами в Польше, Германии, Венгрии и Молдове.
Напомним, ранее FlixBus объявил о запуске трех международных маршрутов из Украины в Германию накануне зимних праздников: Ивано-Франковск — Берлин, Чернигов — Кельн и Одесса — Бремен.
Также FlixBus объявил о запуске трех международных линий из Украины в аэропорты в Молдове, Польше и Венгрии.

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По материалам:
Економічна Правда
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