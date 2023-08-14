FlixBus запустил новую линию из Чернигова в Варшаву и маршрут из Киева в Хельсинки — Finance.ua
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FlixBus запустил новую линию из Чернигова в Варшаву и маршрут из Киева в Хельсинки

Фондовый рынок
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FlixBus запустил новую линию из Чернигова в Варшаву и маршрут из Киева в Хельсинки
FlixBus запустил новую линию из Чернигова в Варшаву и маршрут из Киева в Хельсинки
Автобусный оператор FlixBus объявил о запуске новой автобусной линии из Чернигова и Киева в Варшаву.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Полный маршрут новой линии N3227: Чернигов — Киев — Житомир — Ровно — Луцк — Люблин — Варшава. Первый рейс состоялся в субботу, 12 августа.
В дальнейшем новая линия будет отправляться три раза в неделю: из Чернигова и Киева в понедельник, среду, пятницу и субботу. Из Варшавы — во вторник, четверг, субботу и воскресенье.
«Расписание линии составлено таким образом, чтобы путешествовать по территории Украины в дневное время, не нарушая комендантских часов. Отправление из Чернигова в 12:30 дня, с киевского Центрального автовокзала — в 15:10, с автостанции «Киев» — в 16:00.
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Около полуночи автобус проходит границу, и прибывает в Варшаву в 07:45 на следующий день (по расписанию), однако время на прохождение границы может быть непредсказуемым и не зависит от перевозчика. Планируя путешествие в Европу несколькими видами транспорта, следует закладывать дополнительное время до следующей пересадки.
В обратном направлении рейс выезжает с автовокзала Западная в Варшаве в 18:15, заезжая на границу в 22:25, с возвращением на автостанцию ​​"Киев" в 11:00, Центральный автовокзал Киева в 11:50 и Чернигов в 14:20. Следует быть готовым к тому, что после прохождения границы график движения может быть изменен", — рассказали в операторе.
Стоимость билета между Черниговом и Варшавой стартует от 1699 грн. Цена билета зависит от дня отправления, насколько заранее был куплен билет и количества уже проданных билетов на конкреный рейс — последние билеты в салоне будут самыми дорогими, пояснили в FlixBus.

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По материалам:
Економічна Правда
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