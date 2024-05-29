З України запустили три нові міжнародні автобусні маршрути — Finance.ua

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З України запустили три нові міжнародні автобусні маршрути

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З України запустили три нові міжнародні автобусні маршрути
З України запустили три нові міжнародні автобусні маршрути
Оператор автобусних перевезень Європи FlixBus оголосив про запуск трьох міжнародних ліній з України до аеропортів у Молдові, Польщі та Угорщині.
Про це інформує пресслужба FlixBus.

Якими будуть нові маршрути

У повідомленні вказуються повні маршрути нових ліній:
  • Київ — Біла Церква — Умань — Одеса — Міжнародний аеропорт Кишинеу — Кишинів. Автобуси курсують на цьому маршруті щодня.
  • Трускавець — Дрогобич — Стрий — Львів — Варшава — Новий-Двір-Мазовецький (аеропорт Модлін). Відправлення автобусів за цим маршрутом буде відбуватися 3 рази на тиждень, починаючи з 1 червня. З Трускавця — відправлення у вівторок, четвер та суботу. У зворотньому напрямку автобус відправлятиметься у середу, п’ятницю та неділю.
  • Вінниця — Хмельницький — Тернопіль — Івано-Франківськ — Калуш — Стрий — Мукачево — Ужгород — Аеропорт Будапешта — Будапешт (Неплігет). Перший рейс за цим маршрутом заплановано на 2 червня з Вінниці, відправлення двічі на тиждень. З Вінниці автобуси відправлятимуться у четвер та неділю о 09:20 ранку. В зворотному напрямку автобуси відправлятимуться по понеділках та п’ятницях.
«Загалом FlixBus має вже 29 прямих автобусних рейсів між Україною та 6 країнами ЄС. З них 9 заїжджають у аеропорти», — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, FlixBus у 2024 році планував збільшити кількість пасажирських маршрутів на 10−15, додавши поїздки до нових країн на захід і південь від України, а також працює над оновленням флоту автобусів компанії.

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