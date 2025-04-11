Почти 80% украинцев вынуждены экономить, чтобы купить лекарства — опрос — Finance.ua
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Почти 80% украинцев вынуждены экономить, чтобы купить лекарства — опрос

Личные финансы
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Почти 80% украинцев вынуждены экономить, чтобы купить лекарства — опрос
Почти 80% украинцев вынуждены экономить, чтобы купить лекарства — опрос
Полномасштабное вторжение и экономическая ситуация в Украине оказали значительное влияние на уровень цен в различных категориях товаров и услуг. Около двух третей респондентов отмечают значительный рост расходов по сравнению с довоенным периодом.
Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus Research.
Рост цен на товары и услуги заметен для граждан. Увеличение расходов за последний год декларирует основная масса респондентов (82%).
Почти 80% украинцев вынуждены экономить, чтобы купить лекарства — опрос

ТОП-3 категорий расходов украинцев

Основными категориями расходов являются продукты питания (85%), коммунальные услуги (72%) и лекарства (60%).
Среди общей совокупности 62% отметили, что лекарство является одной из основных категорий затрат. Из них 90% указали, что подорожание лекарств является существенной проблемой, а 79% вынуждены сокращать расходы на другие категории товаров, чтобы иметь возможность покупать их.
Почти 80% украинцев вынуждены экономить, чтобы купить лекарства — опрос
Чаще всего украинцы экономят на одежде (66%), товарах для дома (54%) и даже продуктах питания (51%).
Особенно критической является ситуация для людей в возрасте 60+ лет, среди которых 62% вынуждены ограничивать расходы на еду, а 66% респондентов 55−60 лет — на товары для дома.
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«Это свидетельствует о том, что подорожание лекарства не просто повлияло на уровень жизни населения, а заставляет людей отказываться от базовых потребностей, что может иметь серьезные социальные и медицинские последствия», — отмечают авторы исследования.
Почти 80% украинцев вынуждены экономить, чтобы купить лекарства — опрос
Более трети опрошенных (36%) отметили, что аптечные наценки составляют от 25% и более, а среди людей 35−60 лет этот показатель еще выше (45%). Наибольший уровень наценок на лекарства отметили жители городов-миллионников (48% против 36% в среднем), в то время как в селах и городах с населением менее 50 тыс. человек восприятие уровня наценок ниже.
В то же время в сельской местности большая часть людей считает наценку относительно умеренной — 10% (13% против 9% в среднем). Это может свидетельствовать о менее выраженном ценовом росте в региональных аптеках или о более низкой осведомленности о реальном уровне наценок.
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Напомним, с 1 марта 2025 года цены на 100 наиболее популярных лекарств были снижены на 30%. Для этого украинские фармацевтические производители подписали декларацию о снижении и стабилизации цен.
В 100 наиболее популярных лекарств, которые чаще всего покупают украинцы, по аналитическим данным, вошли 20 позиций, которые производит фармацевтическая компания Дарница, 17 позиций — Фармак, 22 позиции — Киевский витаминный завод, 5 позиций — Кусум Фарм, 6 позиций — Юрия-Фарм, 8 позиций — корпорация Артериум, 2 позиции — фармацевтическая фабрика Виола, 3 позиции — Борщаговский химико-фармацевтический завод и 10 позиций — ИнтерХим.
Список лекарств, на которые снижены цены с 1 марта, доступен на сайте Министерства здравоохранения.

🔎 Что и где можно купить дешевле или бесплатно в Украине

По материалам:
Finance.ua
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