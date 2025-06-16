«Укрпочта» показала новую марку к 100-летию «Артека» (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрпочта» показала новую марку к 100-летию «Артека» (фото)

Личные финансы
62
«Укрпочта» представила новую марку по случаю 100-летия международного детского центра «Артек», пишет УНИАН.
Почтовый выпуск «Артем 100 лет» представлен марочным листом из 9 марок и художественным конвертом.
История
Артек был основан 16 июня 1925 года вблизи города Гурзуф в Крыму на побережье Черного моря. В этом году «Артек» отмечает 100-летний юбилей.
В настоящее время «Артек» находится в Закарпатской области.
Фото УНИАН
Фото УНИАН
Постоянная представительница Президента Украины в Автономной Республике Крым Ольга Курышко и генеральный директор Международного детского центра Артек Сергей Капустин надеются, что в будущем украинский «Артек» вернется в Крым.
<i>Фото УНИАН</i>
Фото УНИАН
Читайте также
Ранее «Укрпочта» предупредила украинцев о том, что мошенники продают NFT и электронные марки якобы от ее имени.
Также АО «Укрпочта» ввела новую услугу, позволяющую клиентам оформлять возврат отправлений, не полученных адресатами.
Если вам не хватает денег на покупку, то с кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Выбрать карту

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems