«Укрпочта» показала новую марку к 100-летию «Артека» (фото) — Finance.ua

«Укрпочта» показала новую марку к 100-летию «Артека» (фото) Сегодня 12:33 — Личные финансы

«Укрпочта» представила новую марку по случаю 100-летия международного детского центра «Артек», пишет УНИАН.

Почтовый выпуск «Артем 100 лет» представлен марочным листом из 9 марок и художественным конвертом.

История

Артек был основан 16 июня 1925 года вблизи города Гурзуф в Крыму на побережье Черного моря. В этом году «Артек» отмечает 100-летний юбилей.

В настоящее время «Артек» находится в Закарпатской области.

Фото УНИАН

Постоянная представительница Президента Украины в Автономной Республике Крым Ольга Курышко и генеральный директор Международного детского центра Артек Сергей Капустин надеются, что в будущем украинский «Артек» вернется в Крым.

Фото УНИАН

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