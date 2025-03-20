Ляшко анонсировал новое снижение цен на лекарства, в списке — 273 медпрепарата — Finance.ua
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Ляшко анонсировал новое снижение цен на лекарства, в списке — 273 медпрепарата

Личные финансы
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Ляшко анонсировал новое снижение цен на лекарства, в списке — 273 медпрепарата
Ляшко анонсировал новое снижение цен на лекарства, в списке — 273 медпрепарата
Фармацевтические производители снизят цены еще на 273 медицинских препарата.
Об этом во время общения с журналистами сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Имеем список из 273 медицинских препаратов от 26 производителей, которые также уже изменили или изменяют оптово-отпускную цену в среднем где-то на 16%. Из них 97 препаратов — это те, которые есть у нас в Национальном перечне, 90 рецептурных препаратов, 86 безрецептурных препаратов», — сказал Ляшко.
По его словам, снижение цен на эти препараты произойдет в ближайшее время, «когда пройдет закупка новых препаратов по новым ценам от дистрибьюторов и будут доставлены в аптеку».
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Относительно перечня лекарств, цены на которые были снижены с 1 марта, Ляшко отметил, что вопрос был решен комплексно.
«Топ 100 — это было взято то, что чаще всего покупали украинцы в украинских аптеках украинского производителя. Это те препараты, за которые украинцы отдавали больше всего средств из собственного кармана. Поэтому когда на них снизились цены на 30%, то это наиболее ощутимо будет для украинского пациента», — сказал Ляшко.
Напомним, с 1 марта 2025 года цены на 100 наиболее популярных лекарств были снижены на 30%. Для этого украинские фармацевтические производители подписали декларацию о снижении и стабилизации цен.
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В 100 наиболее популярных лекарств, которые чаще всего покупают украинцы, по аналитическим данным, вошли 20 позиций, которые производит фармацевтическая компания Дарница, 17 позиций — Фармак, 22 позиции — Киевский витаминный завод, 5 позиций — Кусум Фарм, 6 позиций — Юрия-Фарм, 2 позиции — фармацевтическая фабрика Виола, 3 позиции — Борщаговский химико-фармацевтический завод и 10 позиций — ИнтерХим.
Список лекарств, на которые снижены цены с 1 марта, доступен на сайте Министерства здравоохранения.
По материалам:
Укрінформ
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