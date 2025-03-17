В Украине должны подешеветь еще около 250 позиций лекарств — председатель ассоциации «Производители лекарств Украины» — Finance.ua
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В Украине должны подешеветь еще около 250 позиций лекарств — председатель ассоциации «Производители лекарств Украины»

Личные финансы
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В Украине должны подешеветь еще около 250 позиций лекарств — председатель ассоциации «Производители лекарств Украины»
В Украине должны подешеветь еще около 250 позиций лекарств — председатель ассоциации «Производители лекарств Украины»
Производители с 1 марта 2025 года уже снизили стоимость 101 позиции медицинских препаратов на 30%, а также переоценили остатки у дистрибьюторов и в аптеках, чтобы изменения вступили в силу незамедлительно. В то же время, работа по снижению цен на лекарства продолжается, и еще около 250 наименований могут упасть в цене до 40%.
Об этом на брифинге рассказал президент ассоциации «Производители лекарств Украины» Петр Багрий.
«Эта работа не завершена, она продолжается. Сейчас идет работа над последующими около 200−250 позициями наименований препаратов, на которые будет снижена цена. Что-то будет снижено на 30%, что-то на 40%, что-то на 20%. Это уже рыночная ситуация определяет», — пояснил он.
По словам Багрия, в Украине пять крупнейших аптечных сетей владеют 80−85% рынка, а это в свою очередь влияет на формирование цен на лекарства.
«У нас сегодня на рынке пять аптечных сетей, которые, и это ни для кого не секрет, владеют 80−85% рынка. Там также есть конкуренция, нельзя сказать, что это бесконкурентный рынок, это абсолютно разные сети, каждая из них ведет свою политику на рынке», — говорит президент ассоциации «Производители лекарств Украины».
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Он также пояснил, что большую роль в формировании цен играют так называемые маркетинговые договоры между аптеками и производителями.
«Поскольку фармацевтический рынок генерический, часто те же производители делают одно и то же действующее вещество, тот же продукт, и они борются за полку в этой аптеке. И здесь идут так называемые маркетинговые договоры — чтобы попасть туда, надо заплатить бонус. Кто заплатит бонусов больше, тот попадет на полку. И, соответственно, это приводит к росту цены и к тому, что мы как пациенты переплачиваем», — рассказал Багрий.
Он подчеркнул, что этот вопрос требует государственного урегулирования с учетом интересов потребителей.
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По данным Багрия, сейчас Украина экспортирует лекарства в 73 страны мира.
«Экспортирует очень активно. Если в 1991 году, когда Украина стала независимой, украинский экспорт был исключительно в бывшие страны СССР, то сегодня это 73 государства. Кроме того, экспорт растет ежегодно. Год к году мы добавляем 20% к экспорту», — отметил он.

Справка Finance.ua:

  • 10 февраля президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку заседания СНБО с целью урегулирования ситуации с ценами на лекарственные средства и назвал их «неадекватными»;
  • уже 12 февраля глава государства по итогам заседания СНБО в вечернем видеообращении заявил, что есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ-100 медицинских средств с 1 марта;
  • 13 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО, согласно которому в Украине с 1 марта 2025 года изменились правила ценообразования на лекарства. В частности, речь идет о снижении цен на 30% на наиболее важные медпрепараты.
По материалам:
suspilne.media
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