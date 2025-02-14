Аптекам ограничили торговую наценку на лекарства — Finance.ua

Аптекам ограничили торговую наценку на лекарства Сегодня 17:39 — Казна и Политика

Аптекам ограничили торговую наценку на лекарства

Цены на лекарства в Украине уже в марте будут снижены. Удешевлению, в частности, будет способствовать ограничение цен для аптек и оптовых поставщиков.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«По инициативе президента Украины Владимира Зеленского во время заседания СНБО были утверждены меры, реализация которых позволит снизить цены на лекарства для наших граждан. В частности, украинские производители снизят отпускные цены на 100 наиболее популярных лекарств на 30% уже с 1 марта», — написал Шмыгаль в Telegram.

Он добавил, что сегодня правительство также одобрило другие меры по удешевлению лекарств.

«Прежде всего запускаем ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции», — пояснил премьер-министр.

Шмыгаль перечислил новации:

Ограничение максимальной торговой наценки для аптек — не более 35% для безрецептурных препаратов и регрессивная шкала для рецептурных. Поставщики смогут прибавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата.

Ужесточение контроля за наличием лекарственных средств в больницах. Пациенты должны получать лекарства в больницах бесплатно.

В рамках инициативы «Зимняя поддержка» рекордно расширена программа «Доступные лекарства». Для этого в бюджете заложено более 6 млрд грн.

Улучшение территориальной доступности лекарств. «Укрпочта» бесплатно доставляет лекарства по всей стране. Мобильные аптеки, которые запустило правительство в прошлом году, уже ездят в 650 населенных пунктов.

С июля 2025 года все аптеки будут обязаны заключить договор с НСЗУ и будут отпускать препараты по программе «Доступные лекарства».

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