«Доступные лекарства»: с 2025 года препараты можно будет получить в каждой аптеке — Finance.ua
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«Доступные лекарства»: с 2025 года препараты можно будет получить в каждой аптеке

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«Доступные лекарства»: с 2025 года препараты можно будет получить в каждой аптеке
«Доступные лекарства»: с 2025 года препараты можно будет получить в каждой аптеке, Фото: freepik
С 1 июля 2025 года каждая аптека в стране должна будет заключить договор о реимбурсации с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Это позволит пациентам получать препараты по программе «Доступные лекарства» в любой аптеке, что значительно увеличит доступность необходимых препаратов для украинцев.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Министр напомнил, что программа реимбурсации «Доступные лекарства» — это программа, благодаря которой люди с хроническими заболеваниями могут получать необходимые лекарства бесплатно или с частичной доплатой.
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Она внедрена для уменьшения финансовой нагрузки на пациентов и увеличения доступности лекарства.

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Программа продолжает действовать в период военного положения. Количество людей, пользующихся программой «Доступные лекарства», ежегодно растет. В общей сложности это уже почти 5 миллионов украинцев.

Что изменится в следующем году

Он отметил, что программа «Доступные лекарства», запущенная в 2017 году, планирует значительное расширение в 2025 году.
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В частности, в программу будут добавлены более 30 новых действующих веществ, охватывающих лечение сердечно-сосудистых заболеваний, ревматоидного артрита, мигрени, а также препаратов для детей и других болезней. Впервые в программу войдут лекарства в виде капель и мазей.
Отмечено, что с 2025 года будет введен механизм доставки лекарств через «Укрпочту» и мобильные аптечные пункты для жителей сел, прифронтовых и отдаленных территорий.

Что делать, если отказали в отпуске препарата

Все аптечные учреждения, расположенные на территории или внутри медицинских учреждений, обязаны работать по программе «Доступные лекарства».
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В случае если в аптеке при больнице пациенту отказали в отпуске препарата, он имеет право обратиться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по номеру 16−77.
Напомним, украинцы могут потратить денежное пособие в размере 1000 гривен от государства на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.
По материалам:
Finance.ua
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