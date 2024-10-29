«єПідтримка», субсидии, «Доступные лекарства»: правительство подготовило пакет зимней поддержки для украинцев — Finance.ua

«єПідтримка», субсидии, «Доступные лекарства»: правительство подготовило пакет зимней поддержки для украинцев Сегодня 15:05 — Личные финансы

«єПідтримка», субсидии, «Доступные лекарства»: правительство подготовило пакет зимней поддержки для украинцев

Государство готовит пакет зимней поддержки семей: «єПідтримка», субсидии и расширенная программа «Доступные лекарства».

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Приближается третья зима, которую мы будем проходить в условиях полномасштабной войны. Перед Украиной и украинцами много вызовов и угроз. Но, как и в прошлые годы, наше единство и взаимопомощь дают свои положительные результаты", — сказал премьер-министр.

Первый шаг уже инициирован президентом Владимиром Зеленским — это программа зимней «єПідтримка».

Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и некоторых украинских товаров. В рамках данной программы правительство ставит три главные цели.

«Первая — материально поддержать украинские семьи. Предоставляем им дополнительный ресурс, который можно потратить на оплату услуг, в том числе коммунальных, и на оплату некоторых товаров, среди которых лекарства», — отметил Шмыгаль.

Вторая цель — активизировать внутренний спрос на украинские услуги. Как отметил премьер-министр, уже заработал «Национальный кешбэк», и государство выполнило первые выплаты людям — более 37 млн ​​грн.

«В общей сложности к программе присоединились 2,4 млн украинцев и 1470 украинских производителей. Если „Национальный кешбэк“ акцентирует внимание на покупке украинских товаров, то программа зимняя „єПідтримка“ больше ориентирована именно на услуги, которые предоставляет малый и средний бизнес», — отметил глава правительства.

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Третья цель — продемонстрировать единство украинского общества для устойчивости и победы.

«Один из вариантов, как потратить средства по программе „єПідтримка“ — задонатить на украинскую армию. Либо на официальные счета: United24, Минобороны, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины, либо на счет того волонтерского фонда, которому вы доверяете. Таким образом, часть средств будет реинвестирована населением в нашу безопасность и оборону», — отметил Шмыгаль.

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Премьер-министр добавил, что заявку на участие в программе можно будет подать через «Дія» в течение зимы. Выплаты поступят на карту «Национального Кешбэка», и человек сможет потратить эти средства в течение 2025 года.

Шмыгаль подчеркнул, что программа касается не только взрослых, но и детей. Один родитель сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.

«Следующие наши шаги — это зимние субсидии объемом не меньше прошлогодних. А также расширенная программа „Доступные лекарства“, в нее включат новых получателей», — отметил премьер-министр.

Так, за октябрь украинцам уже начислено 1,4 млрд грн жилищных субсидий и льгот, всего за 10 месяцев этого года — около 29,6 млрд грн было начислено и выплачено украинцам.

Действует упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение неотопительного сезона.

Люди, которые отапливают жилье дровами, углем, другим твердым топливом, получат дополнительную выплату — до 21 тыс. грн. Эта программа охватит ориентировочно 500 тысяч украинских семей.

Справка Finance.ua:

25 октября в вечернем обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки. По его словам, каждому украинцу — и взрослому, и ребенку будет выплачено 1 тыс. гривен, которые можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, книги, культурные мероприятия. Также полученные деньги можно будет задонатить на ВСУ;

1000 гривен государственной помощи, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карту «Национальный кешбэк», это будут средства партнеров в рамках существующих программ, которые не успевают освоить до конца года.

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