Украинцам будут выплачивать субсидии за аренду жилья: условия, суммы и сроки — Finance.ua

Украинцам будут выплачивать субсидии за аренду жилья: условия, суммы и сроки Сегодня 15:04 — Личные финансы

Украинцам будут выплачивать субсидии за аренду жилья: условия, суммы и сроки

Назначение субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных начнется с середины января 2025 года.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Напомним, чтобы обеспечить помощь переселенцам, не имеющим достаточно средств, чтобы самостоятельно снимать индивидуальное жилье, Минсоцполитики разработало, а Правительство приняло постановление, которым для поддержки ВПЛ вводится субсидия на аренду жилья.

Благодаря этой субсидии ВПЛ, не имеющие достаточно средств для оплаты аренды жилья, могут получить от государства финансовую помощь.

Кто имеет право на субсидию на аренду

Право на субсидию будут иметь семьи ВПЛ, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов. Если семья имеет доходы меньше 2 прожиточных минимумов на одного человека (5840 грн), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды.

Размер субсидии на аренду будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ. На размер субсидии будут влиять уровень дохода семьи, количество членов семьи и стоимость аренды жилья. Поскольку стоимость аренды существенно отличается в разных регионах, а также в крупных городах и небольших населенных пунктах, это будет учитываться при определении размера субсидии на аренду жилья (из-за коэффициентов стоимости жилья в разных регионах, утвержденных постановлением).

Как и жилищно-коммунальные субсидии, субсидия на аренду жилья будет назначаться Пенсионным фондом Украины.

Получать субсидию на аренду жилья можно будет одновременно с субсидией на жилищно-коммунальные услуги.

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Назначение субсидии на аренду жилья для ВПЛ начнется с середины января 2025 года. Следовательно, семьи ВПЛ, нуждающиеся в поддержке в аренде жилья , смогут обращаться за назначением субсидии на аренду, начиная с середины января 2025 года. Минсоцполитики дополнительно уведомит граждан о начале приема заявлений на назначение этого вида поддержки.

Чтобы ВПЛ, арендующие жилье, имели предсказуемость и защиту от резких изменений условий в предоставлении аренды, субсидия на аренду будет назначаться при наличии арендного договора. Типичный договор на аренду можно получить и подписать (заполнив соответствующие поля) в отделениях Пенсионного фонда или онлайн, на сайте ПФУ.

Чтобы стимулировать арендодателей заключать официальные договоры о найме жилья с семьями ВПЛ, государство будет компенсировать для арендодателя стоимость налогов, которые должны быть уплачены с дохода, полученного с аренды (в сумме, пропорциональной размеру субсидии). Таким образом, государство берет на себя больше обязательств, чтобы повысить защиту ВПЛ, и обезопасить их от неожиданных изменений условий арендного договора", — говорят в Минсоцполитики.

Где будет доступна выплата

На первом этапе субсидия на аренду жилья будет внедряться в 9 пилотных регионах — тех, в которые переместилась наибольшая часть внутренне перемещенных лиц. Это:

Черниговская,

Сумская,

Харьковская,

Запорожская,

Николаевская,

Днепропетровская,

Херсонская,

Луганская,

Донецкая области

(кроме отдельных территорий регионов, включенных в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные рф).

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