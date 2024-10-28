Почему начали расти цены на аренду квартир — Finance.ua

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Почему начали расти цены на аренду квартир

Недвижимость
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Почему начали расти цены на аренду квартир
Почему начали расти цены на аренду квартир
Цены на аренду в самой столице и в 15 километрах от нее заметно выросли.
Столичный риелтор Ирина Луханина рассказывает, что аренда в Киеве с начала осени подорожала на 8−12%. Согласно аналитике специализированной платформы m2bomber, с июля ценник на съемные квартиры вырос на 23%, а если сравнивать с прошлым годом, — более чем на 64%.
Переселенцы сейчас сильно влияют на рынок аренды пригорода и столицы.
«Люди приезжают сами, перевозят родственников, бизнес и сотрудников. И в первую очередь начинают искать жилье», — говорит Луханина.
По словам Крапивина, с весны увеличился поток переселенцев из-за усилившихся обстрелов восточных областей страны. «Релоцируют также производство, а значит, и сотрудников. Это существенно увеличило спрос на съемное жилье», — добавил эксперт.
Кроме того, в столицу стали возвращаться трудовые мигранты. В Киеве самая высокая в стране средняя зарплата (25 тыс. грн против 18,5 тыс. грн в Украине), а представители дефицитных профессий (водители, строители) могут рассчитывать на оклады до 50−80 тыс. грн, что привлекает многих жителей регионов.
Спрос растет и под давлением внутригородской миграции. Многие жители столицы, уже снимающие здесь жилье, ринулись искать другие квартиры — более приспособленные, по их мнению, к сложной зиме.
К примеру, врач частной клиники на Оболони Егор рассказал «Минфину», что они хотят переехать из арендованной «двушки» возле метро «Оболонь».
«Ищем двухкомнатную квартиру обязательно с газовой плитой, бесперебойником на случай отключений света, не выше третьего-четвертого этажа. Ориентируемся на бюджет до 16 тысяч», — говорит Егор.
Но, по его словам, пока найти квартиру с такими параметрами не удалось.
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Среди главных требований — газ, бесперебойники или генераторы (в частности, в подъезде для обеспечения работы лифта), бомбоубежище и отсутствие вблизи объектов критической инфраструктуры.
«Часто требования взаимоисключают. Скажем, человек хочет газовую плиту и убежище, хотя последние большей частью в новых домах, а там все на электричестве», — рассказывает она.
При этом квартиры, имеющие перечисленные «преимущества», обычно на 1−3 тыс. грн дороже других.
В случае с домами и таунхаусами в пригороде столицы — разница в цене еще выше. Скажем, «обычный» таунхаус площадью 100 квадратов в Новых Петровцах под Киевом стоит около 25−28 тыс. грн в месяц, а такой же с генератором и газовой плитой — 35−37 тыс. грн.
Рынок аренды и продажи жилья в столице окончательно пошел в разнобой. Выставленное на продажу жилье, по словам Ирины Луханиной, за последний год подешевело как минимум на 10%. Многие собственники готовы предоставлять под конкретного покупателя скидку до 15%.
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По словам Крапивина, многие сейчас предпочитают именно арендовать, а не покупать жилье, даже если есть деньги.

Пришло ли время возвращаться в инвестиции

Как говорит Луханина, сейчас, едва ли не впервые с начала войны, снова выгодно инвестировать в жилье под аренду. Многие инвесторы в начале полномасштабного вторжения вышли из этого бизнеса, некоторые — с немалыми убытками. На тот момент армия потенциальных арендаторов уменьшилась, ставки упали, а платить коммуналку владельцам жилья все равно было нужно.
Но ситуация изменилась.
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К примеру, по данным Dom. ria, «однушку» площадью 36,6 «квадратов» в старом фонде на Оболони можно купить за $43,7 тыс. (около 1,8 млн грн). Сдать ее реально за 14 тыс. грн в месяц, или 168 тыс. грн в год. Что позволяет выйти на среднюю окупаемость объекта 10,7 лет, хотя еще в прошлом году риелторы говорили, что очень повезет, если квартиру в аренду удастся «отбить» за 12.
«Особенно выгодно, если покупать по льготной ипотеке за гривну под низкие проценты», — добавила Луханина.
Павел Крапивин подсчитал, что, вложив средства в жилье в Киеве, инвестор может рассчитывать на 8% годовых, а в пригороде — на 9,2−9,3%. Преимущество в пользу пригорода обеспечивает тот факт, что недвижимость на продажу там пока заметно дешевле, чем в столице, особенно в новостройках.
«Многие застройщики, если хорошо поторговаться, готовы отдавать квадратные метры практически по цене себестоимости, а иногда и ниже себестоимости. Причина в том, что на них сильно давит сегмент вторичной продажи, плюс у многих проблемы с ликвидностью. Поэтому то, что выставляется, скажем, за $1 800 за квадрат, реально купить за $1 300−1 400», — говорит Крапивин (его компания строит жилье в Чабанах под Киевом).
По его словам, арендные ставки в пригороде отличаются от киевских несущественно, поэтому в результате можно получить более высокую доходность. На итоговые цифры влияет такой фактор, как вакантность жилья (время простоя между арендой). Но в последнее время из-за повышения спроса на съемное жилье квартиры пустыми долго не стоят.
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Как говорит Луханина, жилье в ценовой категории до тысячи долларов сдается довольно быстро. «Если хороший вариант и адекватная цена, можно найти арендаторов вообще за день. Но в среднем срок экспозиции — до 10 дней, а квартир дороже — от тысячи долларов — до двух недель», — рассказала «Минфину» Ирина Луханина.
По материалам:
Мінфін.com.ua
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