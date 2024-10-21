Доступная ипотека для переселенцев: названы основные условия — Finance.ua

Доступная ипотека для переселенцев: названы основные условия Сегодня 14:02 — Недвижимость

Доступная ипотека для переселенцев: названы основные условия

В Украине работает программа доступного ипотечного кредитования для перемещенных лиц.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Проект реализуется Минреинтеграции и Госмолодежьжильем при финансовой поддержке Правительства Германии через Кредитное учреждение для восстановления (KfW).

Что нужно знать

Основные условия ипотеки в рамках этой программы:

самая низкая в Украине ставка — всего 3% годовых;

кредит выдается на срок до 30 лет, при этом ссуда должна быть уплачена до 65-летия заемщика;

начальный взнос от 6% стоимости жилья.

Среди других важных условий — объектом кредитования может быть квартира или дом, которые введены в эксплуатацию не более 50 лет назад или реконструированы не более 35 лет назад.

Если вы стали победителем отбора, у вас будет минимум 30 календарных дней, чтобы найти жилье и подготовить все документы. Выбрать квартиру или дом можно по всей территории Украины, кроме ВОТ и территорий, на которых ведутся активные боевые действия.

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«Вы должны заключить предварительный договор в нотариальной форме с продавцом жилья. В этот договор должны быть включены все характеристики жилья, его договорная стоимость, порядок расчетов и дата заключения основного договора. Этот документ вместе с другими необходимо предоставить для получения кредита.

Платежеспособность

Важно подтвердить, что вы имеете официально подтвержденные доходы и сможете погашать кредит. Для расчета учитываются все доходы совершеннолетних членов семьи.

При этом после уплаты ежемесячного взноса у вас должна остаться сумма не менее прожиточного минимума на каждого члена семьи.

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