Доступная ипотека для переселенцев: названы основные условия — Finance.ua
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Доступная ипотека для переселенцев: названы основные условия

Недвижимость
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Доступная ипотека для переселенцев: названы основные условия
Доступная ипотека для переселенцев: названы основные условия
В Украине работает программа доступного ипотечного кредитования для перемещенных лиц.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
Проект реализуется Минреинтеграции и Госмолодежьжильем при финансовой поддержке Правительства Германии через Кредитное учреждение для восстановления (KfW).

Что нужно знать

Основные условия ипотеки в рамках этой программы:
  • самая низкая в Украине ставка — всего 3% годовых;
  • кредит выдается на срок до 30 лет, при этом ссуда должна быть уплачена до 65-летия заемщика;
  • начальный взнос от 6% стоимости жилья.
Среди других важных условий — объектом кредитования может быть квартира или дом, которые введены в эксплуатацию не более 50 лет назад или реконструированы не более 35 лет назад.
Если вы стали победителем отбора, у вас будет минимум 30 календарных дней, чтобы найти жилье и подготовить все документы. Выбрать квартиру или дом можно по всей территории Украины, кроме ВОТ и территорий, на которых ведутся активные боевые действия.
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«Вы должны заключить предварительный договор в нотариальной форме с продавцом жилья. В этот договор должны быть включены все характеристики жилья, его договорная стоимость, порядок расчетов и дата заключения основного договора. Этот документ вместе с другими необходимо предоставить для получения кредита.

Платежеспособность

Важно подтвердить, что вы имеете официально подтвержденные доходы и сможете погашать кредит. Для расчета учитываются все доходы совершеннолетних членов семьи.
При этом после уплаты ежемесячного взноса у вас должна остаться сумма не менее прожиточного минимума на каждого члена семьи.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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