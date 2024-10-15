ВПЛ могут оформить жилищную субсидию без регистрации по месту жительства — Finance.ua

ВПЛ могут оформить жилищную субсидию без регистрации по месту жительства Сегодня 17:00 — Личные финансы

ВПЛ могут оформить жилищную субсидию без регистрации по месту жительства

Внутренне перемещенные лица могут получить жилищные субсидии даже без регистрации по месту жительства, если их расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж.

Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.

Дополнительные деньги могут быть на вашем счету уже сегодня. Кредиты онлайн. Много предложений, можно сравнить условия. Каталог на Finance.ua.

«Внутренние переселенцы, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в квартире или доме, тоже имеют право подать заявление на субсидию», — отметил Фролов.

По его словам, жилищная субсидия предоставляется семьям, в которых расходы на коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

«Поэтому если сумма платежек выше обязательного платежа, вы можете потенциально получить субсидию», — подчеркнул нардеп.

Он подчеркнул, что при назначении жилищной субсидии в совокупный доход не учитывается пособие на проживание ВПЛ.

Инфографика: Павел Фролов

Для подачи заявления на субсидию можно:

обратиться в один из госорганов: Сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦПАУ или к уполномоченному должностному лицу местной власти;

оформить субсидию онлайн — на портале Дія, веб-портале электронных услуг и мобильном приложении ПФУ.

Напомним, с 1 октября в Украине начисляют жилищные субсидии на отопительный сезон в соответствии с новым порядком. Теперь субсидия за октябрь будет учитываться за 15 дней вне зависимости от точной даты начала отопительного сезона.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.