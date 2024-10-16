Как изменились цены на аренду квартир в Киеве и Львове за последние два года (инфографика) — Finance.ua

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве и Львове за последние два года (инфографика)
За последние два года стоимость однокомнатной квартиры в аренду в Киеве выросла на 60%.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.
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Отмечается, что в сентябре 2022 года медиана однокомнатной квартиры в Киеве в аренду составляла 10 000 грн, тогда как во Львове, например, это было 16 000 грн. Двухкомнатная квартира в Киеве стоила в среднем 15 000 грн, тогда как во Львове — 19 000 грн.
В ЛУН говорят, что в начале 2024 года ситуация изменилась.
«Спрос на квартиры во Львове уменьшился, а в Киеве, напротив, благодаря эффективности противовоздушной обороны в городе и экономической ситуации, столица сегодня снова один из самых популярных городов для внутренней миграции. Также на ситуацию с арендой в значительной степени повлиял возврат учебных заведений к оффлайн-обучению», — сообщили аналитики.
В декабре 2023 года двухкомнатная квартира во Львове в среднем стоила 16 000 грн, а в Киеве — 16 700 грн. Сегодня медиана двухкомнатной квартиры во Львове стоит 22 900 грн (удорожание на 43,5% с начала года), а в Киеве — 23 000 грн (удорожание на 43,7% с начала года).
Таким образом, изменения за последние два года:
|1 комнатная сентябрь 2022, грн
|1 комнатная сентябрь 2024, грн
|разница с 2022 года до сегодня, %
|2 комнатная сентябрь 2022, грн
|2 комнатная сентябрь 2024, грн
|разница с 2022 года до сегодня, %
|Киев
|10 000
|16 000
|60
|15 000
|24 000
|60
|Львов
|16 000
|19 000
|18,8
|18 000
|23 000
|27,5
Это означает, что рынок живет, динамично реагирует на все изменения в стране, но живет. Что сложно, например, сказать о таких городах, как Харьков, Херсон, Сумы: там аренда сильно упала с начала войны и до сих пор держится на том же уровне в связи с регулярными обстрелами, приближенностью к зоне боевых действий и, как следствие, низким спросом на жилье. на аренду есть следствие того, что в городе есть работа, возможность учиться, жить, а экономическая ситуация относительно прогнозируемая", — подытожили в компании.
Напомним, по данным OLX, за последние восемь месяцев рынок аренды жилья продолжает восстанавливаться, а цены — расти. Общей тенденцией стал рост стоимости аренды почти во всех регионах.
Как свидетельствуют данные Dim. ria, украинцы стали публиковать меньше предложений по аренде жилья. Наиболее существенный спад в сентябре зафиксирован в Кировоградской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. За год самое наиболее существенно количество предложений возросло в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях.
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