Обзор цен на квартиры в пригороде Киева: где и за сколько можно купить и снять жилье — Finance.ua

Обзор цен на квартиры в пригороде Киева: где и за сколько можно купить и снять жилье
Жилье в пригороде Киева привлекает покупателей благодаря значительно более низким ценам по сравнению со столицей. Кроме того, пригород часто предлагает более комфортные условия проживания благодаря новым застройкам, лучшей инфраструктуре и более благоприятной экологии, чем бюджетные варианты в Киеве.
Об этом пишет visitukraine.today.
Сколько стоят квартиры в пригороде столицы
Наибольшим спросом в пригороде Киева пользуются однокомнатные квартиры, однако их стоимость существенно отличается в зависимости от локации.
К примеру, в Буче и Ирпене цены на вторичном рынке стартуют от $30 тыс. и могут достигать $34 тыс. Для сравнения, в Киеве, в частности в Печерском районе, однокомнатная квартира может стоить $107 тыс., а в Шевченковском районе — $76 тыс.
Двухкомнатные квартиры в пригороде стоят от $40 000, что является более выгодным предложением по сравнению со столичными ценами.
В то же время некоторые города рядом с Киевом уже перегнали стоимость жилья на Троещине (от $40 тыс. за однокомнатную до $68 300 за трехкомнатную квартиру), а другие даже догоняют цены в Святошинском и Оболонском районах столицы.
Так, в 2024 году купить квартиру в Вишневом, Вышгороде и Броварах дороже, чем на Троещине, и средняя цена жилья здесь стартует от $44 тыс. (для однокомнатных) и от $74 тыс. (для трехкомнатных квартир).
Дешевые квартиры сейчас можно купить в Гостомеле.
Сколько стоит аренда жилья
Что касается аренды в пригороде столицы, цены начинаются от 10 тыс. гривен в месяц. Это значительно ниже, чем в Киеве, где средняя аренда составляет от 15 тыс. до 20 тыс. гривен.
Самые бюджетные цены на аренду сейчас в Ирпене и Вишневом.
Факторы, влияющие на стоимость жилья
Стоимость жилья в пригороде Киева зависит от нескольких важных факторов:
1. Расположение. Чем ближе к центру столицы, тем дороже. Но важно учитывать, что из некоторых пригородов в центр Киева можно добраться быстрее, чем из отдаленных районов столицы.
2. Состояние зданий и инфраструктуры. Новые дома часто имеют современные коммуникации, продуманную инфраструктуру, зелены зоны и паркинги, что является важным фактором при выборе жилья.
В таких городах, как Ирпень и Буча застройщики обустраивают комплексы с собственными детскими садами, школами, магазинами и другими удобствами.
3. Транспортная развязка. Быстрое транспортное сообщение со столицей — еще один важный критерий для выбора жилья в пригороде.
Преимущества и недостатки жизни в пригороде
Жизнь в пригороде имеет свои преимущества. Во-первых, это чистый воздух и близость к природе. Города, такие как Ирпень и Буча, окружены лесами и реками, что способствует комфортной жизни.
Во-вторых, новые дома обычно имеют современные коммуникационные системы, обеспечивающие высокий уровень качества жизни. Продуманная инфраструктура (детские сады, школы, магазины) также придают преимущества жизни за пределами столицы.
Однако жизнь в пригороде имеет свои минусы. Основным недостатком является потребность тратить больше времени и средств на проезд в столицу.
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Также, если застройка еще не завершена, могут возникать временные неудобства из-за нехватки необходимых инфраструктурных объектов.
Лучшие локации для проживания под Киевом
К самым популярным и комфортным для жизни пригородам Киева можно отнести:
1. Бровары. Самый большой пригород Киева, отличающийся хорошей инфраструктурой и быстрым транспортным сообщением со столицей. Бровары находятся всего в шести километрах от Киева.
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2. Ирпень. Город с живописными природными зонами и хорошей инфраструктурой. Расположен в 15 км от столицы.
3. Вишневое. Город с развитой социальной инфраструктурой и удобным расположением. Находится он сразу за Окружной дорогой, так что добраться до столицы можно за 15 минут (при условии отсутствия пробок).
4. Вышгород. Небольшой городок с чистым воздухом и природными зонами вблизи рек Десна и Днепр. Расположен в 8 км от Киева.
5. Софиевская Борщаговка. Небольшой город с развитой инфраструктурой, большим количеством социальных объектов, ТРЦ и других заведений. Расположен он сразу за Окружной дорогой, вблизи столицы.
Жилье в пригороде Киева — хорошая альтернатива для тех, кто хочет сэкономить и иметь лучшие условия проживания. Однако при выборе важно учитывать не только цену, но и инфраструктуру, транспорт и другие факторы, влияющие на комфорт жизни.
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