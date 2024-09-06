Сколько стоит квартира в новостройке: цены по Украине (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит квартира в новостройке: цены по Украине (инфографика)
Украинский маркетплейс недвижимости Dim.Ria проанализировал, как изменился рынок недвижимости Украины по состоянию на конец лета 2024 года. Рассказываем, что происходит на первичном рынке недвижимости и какое жилье пользуется наибольшим спросом.
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По состоянию на конец августа 2024 года активны отделы продаж в 77% новостроек. С начала лета в Украине сдали в эксплуатацию 23 новостройки на 72 секции: из них по 6 новостроек в Киевской и Львовской областях, 5 — в Ивано-Франковской, по 2 — в Днепропетровской и Одесской областях и по одному объекту в Житомирской и Хмельницкой.
Что с ценами
Средняя стоимость одного квадратного метра в долларе в течение августа несколько снизилась почти в каждой области Украины, однако год к году рост стоимости происходил в половине регионов. Наиболее стремительный рост цен аналитики отметили в Кировоградской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской и Черкасской областях. Самым дорогим на первичном рынке остается Киев со средней ценой в $1 338 за м².
Спрос
В августе аналитики DIM. RIA отметили значительное оживление интереса к первичному жилью среди пользователей из всех областей, однако в масштабе года сохранилась тенденция снижения активности. Она обошла только Киевскую область, где пользователи делали в полтора раза больше поисковых запросов по сравнению с августом 2023 года, и Житомирскую область, где поиски также несколько выросли.
Справка Finance.ua:
- Как свидетельствует аналитика портала ЛУН, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, цены на недвижимость в столице Украины — Киеве — продолжают расти. За полгода стоимость квартир на первичном рынке выросла на 3%. В то же время цены на вторичку в Киеве, наоборот, несколько упали.
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