Цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева — Finance.ua

Цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева Сегодня 10:18 — Недвижимость

Цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева, freepik.com

На вторичном рынке недвижимости Киева выросли цены. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подорожали на 3,51% или почти на 2 тыс. грн — с 55 961 до 57 923 грн.

Об этом сообщает M2bomber.

По его данным, за год стоимость кв. м на столичной «вторичке» также выросла. Удорожание составило 9,85% или более 5 000 грн.

А вот за месяц стоимость «квадратов» в столице снизилась. Удешевление составило 2,18% или почти 1 300 грн. Что, не исключено, является зарождением нового тренда на снижение цен.

По какой цене «квадрата» купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость «квадрата» для 1-комнатных квартир на уровне 48 тыс. грн — 8,1% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее.

Также часто можно встретить цены:

42 000 грн — 6,4%;

57 000 грн — 6,3%;

60 000 грн — 5,2%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявления о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости «квадрата» в 15 тыс. и 18 тыс. грн. Таких объявлений по 0,2%.

Где дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы стоимость «квадратов» колеблется от средних 42 589 до 95 330 грн. То есть, разница между самым дорогим и дешевым составляет 52 741 грн — и за 1 кв. м в дорогом районе можно купить более 2-х в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе — в среднем собственно 42 589 грн за квадратный метр.

За ним следуют:

Дарницкий — 53 066 грн;

Святошинский — 53 289 грн;

Соломенский — 55 391 грн;

Днепровский — 57 106 грн;

Оболонский — 58 145 грн;

Подольский — 58 809 грн;

Голосеевский — 61 078 грн.

Где самые высокие цены

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 95 330 грн.

А кроме того, в Шевченковском. Здесь средняя цена «квадрата» составляет 77 552 грн.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в Украине стоят в квартирных очередях почти 2% граждан, из которых ежегодно получают квартиры от государства не более 200 украинцев.

Возможностью решить вопросы квартирных очередей, которые почти не движутся десятилетиями, может стать фонд социального жилья, из которого такое жилье будет предоставляться украинцам при определенных условиях.

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Обозреватель По материалам:

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