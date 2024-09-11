В каких городах Польши можно купить более дешевую квартиру — Finance.ua

В каких городах Польши можно купить более дешевую квартиру Сегодня 21:03 — Личные финансы

В каких городах Польши можно купить более дешевую квартиру

Польша привлекает не только своим выгодным географическим расположением, но и доступными ценами на недвижимость по сравнению с другими странами Европейского Союза. Но если вы ищете доступные варианты для покупки жилья в Польше, следует обратить внимание на менее популярные регионы и города. Цены на недвижимость в таких местах могут оказаться значительно ниже, чем в мегаполисах.

Выбирая город для покупки жилья, важно учитывать не только цену, но и перспективы развития региона, наличие работы и уровень жизни.

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Несколько регионов и городов, где можно купить квартиру дешевле

Лодзь

Цена за квадратный метр: 6 тыс. — 8 тыс. злотых (около 1 300 — 1 800 евро).

Лодзь является одним из крупных городов Польши, но цены на жилье здесь значительно ниже, чем в Варшаве или Кракове. Город привлекает инвесторов благодаря быстрому развитию инфраструктуры и относительно низкой стоимости жизни.

Катовице

Цена за квадратный метр: 6 500 — 9 тыс. злотых (1 400 — 2 тыс. евро).

Катовице является центром Силезского воеводства, обладающего сильной промышленной базой. Тем не менее, цены на жилье здесь остаются доступными.

Быдгощ

Цена за квадратный метр: 5 тыс. — 7 500 злотых (1 100 — 1 600 евро).

Быдгощ — город на севере Польши, где цены на жилье ниже, чем в крупных городах. Это тихое и спокойное место с хорошей инфраструктурой.

Люблин

Цена за квадратный метр: 5 500 — 7 500 злотых (1 200 — 1 600 евро).

Люблин — важный культурный и научный центр, но цены на жилье здесь остаются достаточно доступными. Город привлекает студентов и семьи, которые ищут бюджетные варианты проживания.

Щецин

Цена за квадратный метр: 6 тыс. — 8 тыс. злотых (1 300 — 1 800 евро).

Щецин, расположенный вблизи границы с Германией, является важным портовым городом. Несмотря на близость к Западной Европе, цены на недвижимость здесь достаточно приемлемые.

Бельско-Бяла

Цена за квадратный метр: 5 тыс. — 7 тыс. злотых (1 100 — 1 500 евро).

Это небольшой город на юге Польши, предлагающий более доступные цены на жилье и спокойный ритм жизни.

Факторы, влияющие на доступную стоимость недвижимости:

расположение: города, удаленные от столицы или крупных экономических центров, обычно имеют более низкие цены на жилье;

уровень развития инфраструктуры: в городах с менее развитой инфраструктурой и меньшим количеством рабочих мест цены также будут ниже;

спрос и предложение: в городах с меньшим спросом на недвижимость цены на жилье будут более приемлемыми.

Напомним, в Польше для покупки новой квартиры нужно около 12 годовых зарплат. Стоимость квартир в Польше варьируется в зависимости от региона, размера и состояния жилья. Средняя цена за квадратный метр в крупных городах, таких как Варшава, Краков, Вроцлав или Гданьск может достигать 10 000 злотых и более. В менее населенных регионах и городах цены могут быть значительно ниже от 5 000 до 7 000 злотых за квадратный метр.

Ипотечные кредиты в Польше обычно составляют от 70% до 90% стоимости квартиры, что означает, что вам нужно собрать лишь часть суммы как первоначальный взнос. Напомним, о том, как взять ипотечный кредит в Польше, мы рассказывали здесь

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