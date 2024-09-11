В каких городах Польши можно купить более дешевую квартиру — Finance.ua
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В каких городах Польши можно купить более дешевую квартиру

Личные финансы
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В каких городах Польши можно купить более дешевую квартиру
В каких городах Польши можно купить более дешевую квартиру
Польша привлекает не только своим выгодным географическим расположением, но и доступными ценами на недвижимость по сравнению с другими странами Европейского Союза. Но если вы ищете доступные варианты для покупки жилья в Польше, следует обратить внимание на менее популярные регионы и города. Цены на недвижимость в таких местах могут оказаться значительно ниже, чем в мегаполисах.
Об этом говорится в статье Finance.ua Купить жилье в Польше: цены на недвижимость и моменты, которые следует учитывать.
Выбирая город для покупки жилья, важно учитывать не только цену, но и перспективы развития региона, наличие работы и уровень жизни.

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Несколько регионов и городов, где можно купить квартиру дешевле

Лодзь
Цена за квадратный метр: 6 тыс. — 8 тыс. злотых (около 1 300 — 1 800 евро).
Лодзь является одним из крупных городов Польши, но цены на жилье здесь значительно ниже, чем в Варшаве или Кракове. Город привлекает инвесторов благодаря быстрому развитию инфраструктуры и относительно низкой стоимости жизни.
Катовице
Цена за квадратный метр: 6 500 — 9 тыс. злотых (1 400 — 2 тыс. евро).
Катовице является центром Силезского воеводства, обладающего сильной промышленной базой. Тем не менее, цены на жилье здесь остаются доступными.
Быдгощ
Цена за квадратный метр: 5 тыс. — 7 500 злотых (1 100 — 1 600 евро).
Быдгощ — город на севере Польши, где цены на жилье ниже, чем в крупных городах. Это тихое и спокойное место с хорошей инфраструктурой.
Люблин
Цена за квадратный метр: 5 500 — 7 500 злотых (1 200 — 1 600 евро).
Люблин — важный культурный и научный центр, но цены на жилье здесь остаются достаточно доступными. Город привлекает студентов и семьи, которые ищут бюджетные варианты проживания.
Щецин
Цена за квадратный метр: 6 тыс. — 8 тыс. злотых (1 300 — 1 800 евро).
Щецин, расположенный вблизи границы с Германией, является важным портовым городом. Несмотря на близость к Западной Европе, цены на недвижимость здесь достаточно приемлемые.
Бельско-Бяла
Цена за квадратный метр: 5 тыс. — 7 тыс. злотых (1 100 — 1 500 евро).
Это небольшой город на юге Польши, предлагающий более доступные цены на жилье и спокойный ритм жизни.

Факторы, влияющие на доступную стоимость недвижимости:

  • расположение: города, удаленные от столицы или крупных экономических центров, обычно имеют более низкие цены на жилье;
  • уровень развития инфраструктуры: в городах с менее развитой инфраструктурой и меньшим количеством рабочих мест цены также будут ниже;
  • спрос и предложение: в городах с меньшим спросом на недвижимость цены на жилье будут более приемлемыми.
Напомним, в Польше для покупки новой квартиры нужно около 12 годовых зарплат. Стоимость квартир в Польше варьируется в зависимости от региона, размера и состояния жилья. Средняя цена за квадратный метр в крупных городах, таких как Варшава, Краков, Вроцлав или Гданьск может достигать 10 000 злотых и более. В менее населенных регионах и городах цены могут быть значительно ниже от 5 000 до 7 000 злотых за квадратный метр.
Ипотечные кредиты в Польше обычно составляют от 70% до 90% стоимости квартиры, что означает, что вам нужно собрать лишь часть суммы как первоначальный взнос. Напомним, о том, как взять ипотечный кредит в Польше, мы рассказывали здесь.
Поиск жилья в Польше может оказаться вызовом, особенно для вновь прибывших. Какие особенности аренды жилья в Польше, сколько стоит арендовать квартиру, где искать жилье и какие существуют типы договоров, Finance.ua рассказывал здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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