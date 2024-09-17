За сколько в среднем продается квартира на вторичке в Киеве, Одессе и Львове — Finance.ua

За сколько в среднем продается квартира на вторичке в Киеве, Одессе и Львове Сегодня 17:03 — Личные финансы

За сколько в среднем продается квартира на вторичке в Киеве, Одессе и Львове

Аналитики ЛУН посчитали, за сколько в среднем продается квартира на вторичке в Киеве, Одессе и Львове.

«Конечно же, если поставить ниже рынка, квартира продастся быстро, а если поставить выше, то есть риск, что она будет очень долго висеть и не будет заинтересована в просмотрах. Поэтому стоит в первую очередь проверить среднюю стоимость в вашем районе города, сравнить цену с ремонтом и без, трезво оценить дом и близлежащую территорию, инфраструктуру рядом, транспортную развязку, удаленность от критических и военных объектов, наличие бомбоубежища — все это влияет на финальную стоимость квартиры. Чем больше преимуществ, тем больше может ваша цена отличаться от среднего показателя на сайте», — рассказала руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина.

Также, по ее словам, не лишним будет полистать объявление и сравнить фото квартир, которые сейчас есть на рынке с вашей.

Кроме того, для определения цены квартиры можно обратиться к риелтору, но лишним не будет самостоятельно проверить все факторы и взвесить риски.

«То, насколько быстро квартира продастся, почти не коррелирует с ценой. То есть более дешевые квартиры продаются всего чуть быстрее более дорогих, а весь процесс продаж в среднем займет столько же времени. Покупатели ищут квартиры в разных ценовых категориях, и время поиска в этих категориях зависит не от цены. Но более дешевых в своей категории квартир продается больше. То есть если вы выставили на квартиру ее рыночную цену, за которую она сможет продаться, то вам это удастся», — добавила Кирюхина.

Киев

В Киеве в августе среднее количество дней, за которые можно продать квартиру — 51 день с момента опубликованного объявления к продаже. В июле это было 52 дня, в начале года — 63 дня, в августе 2023 квартиру можно было продать в среднем за 35 дней.

Инфографика: ЛУН

Медианная стоимость зависит от комнат и района расположения. К примеру, однокомнатная квартира без ремонта в Деснянском районе в среднем стоит 36 100 $, с ремонтом — 40 000 $, а в Печерском 116 200 $ без ремонта и 129 500 $ с ремонтом.

В целом, за последние полгода стоимость вторички в столице снизилась на 8% в долларах.

Инфографика: ЛУН

Одесса

В Одессе в августе среднее количество дней, за которые можно продать квартиру — 54 дня с момента опубликования объявления до подписания документов. В июне это было 72 дня, в начале года — 60 дней, в августе 2023 года квартиру можно было продать в среднем за 28 дней.

Инфографика: ЛУН

В Персипском районе Одессы стоимость однокомнатной квартиры на вторичке без ремонта — 24 400 $, а с ремонтом квартиру можно приобрести в среднем за 28 000 $. В то время как в самом дорогом районе города Приморском однушка с ремонтом будет стоить 55 000 $, а без ремонта — 42 000 $.

В среднем стоимость вторички в Одессе за последние полгода снизилась на 10% в долларах.

Инфографика: ЛУН

Львов

Что касается Львова, то здесь в августе 2024 года продать квартиру можно в среднем за 45 дней. Это на 6 дней быстрее, чем в Киеве.

Инфографика: ЛУН

Интересно, что разница стоимости квартиры на вторичке не сильно отличается в центре и на окраинах. К примеру, однокомнатная без ремонта в Железнодорожном районе стоит 51 800 $, а в Сыховском — 59 400 $.

Средняя стоимость вторички во Львове за последние полгода выросла на 3% в долларах, что также, по мнению экспертов из ЛУН, свидетельствует о высоком спросе, особенно учитывая скорость продажи.

Инфографика: ЛУН

Напомним, по данным ЛУН, в августе квартиры в Киеве в среднем сдаются за 5 дней, это вдвое быстрее, чем в начале года. Во Львове — в среднем за 15 дней. В Одессе — в среднем за 9 дней.

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