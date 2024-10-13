Аренда квартиры в столице: в каких районах самая дорогая и самая дешевая (инфографика) — Finance.ua

Аренда квартиры в столице: в каких районах самая дорогая и самая дешевая (инфографика) Сегодня 19:03 — Недвижимость

Аренда квартиры в столице: в каких районах самая дорогая и самая дешевая (инфографика), freepik.com

Аренда квартир в Киеве за последние полгода значительно подорожала. Средняя стоимость выросла почти на 9 000 грн — с 16 000 до 24 885 грн, что составляет прирост на 55,53% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

Об этом сообщает M2bomber.

По его данным, за последний месяц аренда жилья в столице подорожала практически незаметно — почти на 200 грн, или 0,65%.

За год подорожание составило почти 7000 грн. Или сразу 39,08%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, в районах столицы аренда квартир стоит в среднем от 12 500 до 35 000 грн. То есть разница между самым дорогим и самым дешевым составляет 22 500 грн — целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе — в среднем 12 500 грн. А также:

Святошинском — 14 000 грн;

Оболонском — 17 000 грн;

Дарницком — 17 750 грн.

Где дороже всего

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе — в среднем 35 000 грн. А кроме того:

Печерском — 28 450 грн;

Подольском — 28 000 грн;

Днепровском — 25 250 грн;

Голосеевском — 25 000 грн;

Соломенском районах — 23 000 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 200 грн — 13,9% объявлений. Также часто встречаются цены:

20 000 грн — 10,1%;

16 800 грн — 8,9%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 20 400 грн. Таких объявлений — 8,5%. Также распространенные цены:

28 800 грн — 7,5%;

15 600, 18 000 грн — 6,6%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 20 800 грн. Таких объявлений насчитывается 12,7%.

Напомним, стоимость жилья в Киеве и других крупных украинских городах несколько снижается в последние месяцы, несмотря на то, что на рынке новостроек наблюдается дефицит.

Этому способствует как рост предложения со стороны продавцов «вторички» на 15−20%, так и в целом пессимистичные настроения из-за войны в стране.

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Обозреватель По материалам:

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