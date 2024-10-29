Когда в Киеве начинается отопительный сезон — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда в Киеве начинается отопительный сезон

Личные финансы
107
Когда в Киеве начинается отопительный сезон
Когда в Киеве начинается отопительный сезон
С 30 октября начинаем в Киеве отопительный сезон для жилищного фонда.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Такое решение город принял, учитывая дальнейшее существенное похолодание», — написал он.
Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточная которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнут подключать к теплу со среды, 30 октября.
Для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева — одной из крупнейших в Европе, по технологии, необходимо около 7 дней.
Напомним, Правительство Швеции одобрило выделение дополнительных 500 миллионов шведских крон (49 миллионов долларов) на поддержку тепло- и электроснабжения в Украине.
По подсчетам Всемирного банка, эта поддержка может помочь обеспечить электроэнергией 185 000 человек, что станет самым большим вкладом Швеции в энергоснабжение Украины.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • Украина может пройти зиму без ограничений электроэнергии или с минимальными ограничениями в суточные пики потребления при температуре от нуля по Цельсию и выше, а также с незначительными ограничениями при температуре минус 10−15 градусов мороза в течение трех суток.
  • Как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, энергетическая устойчивость Украины будет одним из самых больших вызовов во время нынешнего зимнего периода.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.