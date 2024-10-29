Когда в Киеве начинается отопительный сезон — Finance.ua

Когда в Киеве начинается отопительный сезон
С 30 октября начинаем в Киеве отопительный сезон для жилищного фонда.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Такое решение город принял, учитывая дальнейшее существенное похолодание», — написал он.
Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточная которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнут подключать к теплу со среды, 30 октября.
Для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева — одной из крупнейших в Европе, по технологии, необходимо около 7 дней.
Напомним, Правительство Швеции одобрило выделение дополнительных 500 миллионов шведских крон (49 миллионов долларов) на поддержку тепло- и электроснабжения в Украине.
По подсчетам Всемирного банка, эта поддержка может помочь обеспечить электроэнергией 185 000 человек, что станет самым большим вкладом Швеции в энергоснабжение Украины.
Справка Finance.ua:
- Украина может пройти зиму без ограничений электроэнергии или с минимальными ограничениями в суточные пики потребления при температуре от нуля по Цельсию и выше, а также с незначительными ограничениями при температуре минус 10−15 градусов мороза в течение трех суток.
- Как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, энергетическая устойчивость Украины будет одним из самых больших вызовов во время нынешнего зимнего периода.
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