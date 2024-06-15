Как получить э-рецепт на «Доступные лекарства» без мобильного телефона — Finance.ua
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Как получить э-рецепт на «Доступные лекарства» без мобильного телефона

Личные финансы
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Как получить э-рецепт на «Доступные лекарства» без мобильного телефона
Как получить э-рецепт на «Доступные лекарства» без мобильного телефона, Фото: freepik
У граждан Украины есть возможность получить электронный рецепт на «Доступные лекарства» или другие рецептурные препараты, даже если у них нет мобильного телефона.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.
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Во время выписки электронного рецепта на «Доступные лекарства» врач может по просьбе пациента распечатать информационную памятку.
Информационная памятка содержит, в частности:
  • номер рецепта;
  • код подтверждения;
  • информацию о выписанном лекарстве;
  • инструкцию по применению.
Чтобы получить «Доступные лекарства», пациент с распечатанной памяткой может обратиться в любую аптеку, участвующую в программе.
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На временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт — он также будет действителен в аптеке.
Список аптек доступен на сайте Минздрава Украины.
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По материалам:
Finance.ua
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