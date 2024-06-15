Как получить э-рецепт на «Доступные лекарства» без мобильного телефона — Finance.ua

Как получить э-рецепт на «Доступные лекарства» без мобильного телефона Сегодня 06:03 — Личные финансы

Как получить э-рецепт на «Доступные лекарства» без мобильного телефона, Фото: freepik

У граждан Украины есть возможность получить электронный рецепт на «Доступные лекарства» или другие рецептурные препараты, даже если у них нет мобильного телефона.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.

Читайте также Получить лекарства по электронному рецепту можно только лично: правда или миф

Во время выписки электронного рецепта на «Доступные лекарства» врач может по просьбе пациента распечатать информационную памятку.

Информационная памятка содержит, в частности:

номер рецепта;

код подтверждения;

информацию о выписанном лекарстве;

инструкцию по применению.

Чтобы получить «Доступные лекарства», пациент с распечатанной памяткой может обратиться в любую аптеку, участвующую в программе.

Читайте также Как получить рецепт без мобильной связи

На временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт — он также будет действителен в аптеке.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.