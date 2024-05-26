Получить лекарства по электронному рецепту можно только лично: правда или миф — Finance.ua

Получить лекарства по электронному рецепту можно только лично: правда или миф Сегодня 07:23 — Личные финансы

Получить лекарства по электронному рецепту можно только лично: правда или миф, Фото: freepik

Получить лекарства по электронному рецепту могут родственники пациента. Необходимость личного присутствия пациента в аптеке при получении лекарств или медицинских изделий по программе реимбурсации — это миф.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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«В случае необходимости лекарства пациенту по е-рецепту могут получить родные. Поэтому в аптеку не обязательно отправляться лично. Только сообщите или пришлите номер вашего е-рецепта родным, которые могут посетить аптеку», — говорится в сообщении.

Как родные могут получить лекарство за пациента

Сообщите родственникам номер е-рецепта, чтобы они могли получить лекарство вместо вас.

В аптеке нужно сообщить фармацевту 16-значный номер электронного рецепта. А далее выбрать из предложенных фармацевтом торговых наименований лекарственных средств именно то, которое нужно.

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Поэтому предупредите тех, кто будет получать для вас лекарства или медизделия, какие препараты нужны, в каком количестве, какого именно производителя.

Что делать, если отсутствует нужное лекарство

Если в аптеке отсутствуют необходимые лекарственные средства, можно заказать нужный препарат и прийти в эту аптеку через несколько дней.

Или обратиться в любую другую аптеку, которая отпускает «Доступные лекарства».

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