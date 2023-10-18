Минздрав увеличил срок действия е-Рецепта на рецептурные лекарства — Finance.ua
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Минздрав увеличил срок действия е-Рецепта на рецептурные лекарства

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Минздрав увеличил срок действия е-Рецепта на рецептурные лекарства
Минздрав увеличил срок действия е-Рецепта на рецептурные лекарства
Отныне срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, составляет 90 календарных дней (вместо 30 дней, как было ранее).
Об этом говорится на сайте Минздрава.
«Это решение позволит пациенту не только реже посещать врача, чтобы обновить рецепт, но и удобнее погашать е-рецепт, выписанный на курс лечения до 90 дней», — сообщают в министерстве.
Отмечается, что срок действия рецептов на наркотические лекарственные средства остается 10 дней, а на лекарства, подлежащие реимбурсации или отпускаемые на льготных условиях, или экстемпоральные лекарственные средства — 30 календарных дней.
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«Погасить электронный рецепт по-прежнему можно в аптеке, которая работает с электронной системой здравоохранения. Найти соответствующую аптеку можно, воспользовавшись дашбордом «Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по еРецепту», сообщают в Минздраве. Уточняется, что для этого достаточно выбрать область, тип и название населенного пункта, где вы проживаете. После этого на дашборде появится карта с пометками доступных аптек, а также перечень адресов аптек, отпускающих лекарства по е-рецепту.
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По материалам:
Finance.ua
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