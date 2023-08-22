Электронные рецепты на лекарства: НСЗУ развенчала самые популярные мифы — Finance.ua

Электронные рецепты на лекарства: НСЗУ развенчала самые популярные мифы Сегодня 19:18 — Личные финансы

Электронные рецепты на лекарства: НСЗУ развенчала самые популярные мифы

Электронные рецепты упрощают доступ украинцам к лекарству. Но среди пациентов до сих пор существует много мифов об э-рецепте, которые не позволяют им полноценно пользоваться услугой.

Об этом напомнила Национальная служба здоровья Украины Facebook.

Что нужно знать об электронных рецептах

«Свыше 4,2 млн пациентов получили „Доступные лекарства“ по электронному рецепту. С апреля 2019 года выписано более 60 млн э-рецептов, погашено — почти 51 млн. Несмотря на успешное использование э-рецепта в разных уголках Украины, мифы продолжают распространяться», — отмечают в НСЗУ.

Там назвали самые распространенные мифы:

те, у кого нет смартфона, а пользуются стареньким кнопочным мобильным телефоном, не смогут получить электронный рецепт

э-рецепт затрудняет доступ пациентам к лекарству

в селе невозможно получить лекарство по э-рецепту

Вся эта информация не соответствует действительности.

Они приводят ключевые моменты, которые нужно знать об электронных рецептах.

Э-рецепт можно получать на кнопочный телефон

«Э-рецепт не является каким-то сложным изображением, это — обычное смс-сообщение, поступающее на любой мобильный телефон, как кнопочный, так и смартфон. Смс содержит номер электронного рецепта, который собственно и нужен фармацевту», — объясняют специалисты.

При этом они отмечают, что пациентам следует обращать внимание на память в старых кнопочных телефонах, чтобы она не была заполнена. Емкость памяти ограничена. Поэтому следует удалять старые смс и другую ненужную информацию для получения новых смс.

Э-рецепт может напечатать врач

«Если человек не пользуется мобильным телефоном — врач может напечатать электронный рецепт по просьбе пациента. Это — информационная памятка, содержащая всю необходимую информацию для получения „Доступного лекарства“ или инсулина бесплатно или с частичной доплатой», — добавляют в НСЗУ.

Э-рецепт упрощает доступ пациентам к лекарству

Пациент с диагностированным хроническим заболеванием и назначенным лечением может обратиться к своему семейному или лечащему врачу дистанционно. Врач создаст рецепт в ЭСЗО, а пациенту поступит смс с номером рецепта, который нужно показать в аптеке.

«В аптеку пациенту также не обязательно отправляться. Номер э-рецепта легко переслать или сообщить родным. И они получат „Доступное лекарство“ для человека, которому тяжело добраться до аптеки», — отмечают эксперты.

Лекарство по э-рецепту можно получить и в селе, и в городе

С 2023 года все аптеки без исключения подключены к электронной системе здравоохранения и могут отпускать рецептурные лекарственные средства по электронному рецепту, в том числе — электронные рецепты на инсулин и препараты по программе «Доступные лекарства».

«Пациенты могут получить «Доступные лекарства» в любом населенном пункте, где аптеки принимают участие в программе реимбурсации. Такие аптеки имеют на дверях наклейку «Здесь есть «Доступные лекарства» и расположены в городах и селах», — отмечают в НСЗУ.

Жителям села, в котором нет аптеки, отпускающей «Доступные лекарства», нужно обращаться к местным властям по этому вопросу. Именно они отвечают за качество медицины в обществе, за удобные маршруты пациентов и доступность медицины.

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