Как получить рецепт без мобильной связи — Finance.ua

Как получить рецепт без мобильной связи Сегодня 14:34 — Личные финансы

Минздрав Украины сообщил о временных изменениях при формировании электронного рецепта, которые будут действовать с сегодняшнего дня на период восстановления мобильной связи.

Как сообщает Минздрав, на период кризиса оповещения с номером и кодом рецепта не будут поступать пациентам всех операторов мобильной связи. «Зато теперь информационная справка будет содержать код погашения, который нужен для отпуска лекарств фармацевтом в аптеке», — рассказали в министерстве.

Для получения новых рецептов с 15 декабря врач обязательно должен напечатать пациенту бумажную информационную справку или передать ее в электронном виде. Такая информационная справка содержит, в том числе, номер рецепта и код его погашения, который необходимо предоставить работнику аптеки. Аналогичную процедуру можно сделать в другом формате, согласованном между врачом и пациентом — телефоном, мессенджером и т. п.

Также отмечается, если рецепт был выписан до 15 декабря, но соответствующее SMS-сообщение пациент еще не получил, он может повторно обратиться к врачу. Тогда медик сгенерирует новую информационную справку, содержащую необходимые данные.

«Если предварительно вам был выписан е-рецепт, однако SMS все же удалось получить — не нужно других дополнительных шагов», — подчеркивают в ведомстве.

В Минздраве обращают внимание, что эти изменения — временные и принятые на период кризиса и касающиеся пользователей всех мобильных операторов. После полноценного восстановления связи среди всех абонентов мобильного оператора, SMS-информирование пациентов о номере и коде погашения е-рецепта будет возобновлено.

Изменения касаются всех программ, по которым назначается лекарство по е-рецепту, — как по программе реимбурсации, так и за собственные средства пациента. В то же время, указанные изменения не влияют на процессы по выписке е-рецептов на медицинские изделия.

УНІАН По материалам:

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