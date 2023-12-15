Как получить рецепт без мобильной связи — Finance.ua

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Как получить рецепт без мобильной связи

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Минздрав Украины сообщил о временных изменениях при формировании электронного рецепта, которые будут действовать с сегодняшнего дня на период восстановления мобильной связи.
Как сообщает Минздрав, на период кризиса оповещения с номером и кодом рецепта не будут поступать пациентам всех операторов мобильной связи. «Зато теперь информационная справка будет содержать код погашения, который нужен для отпуска лекарств фармацевтом в аптеке», — рассказали в министерстве.
Для получения новых рецептов с 15 декабря врач обязательно должен напечатать пациенту бумажную информационную справку или передать ее в электронном виде. Такая информационная справка содержит, в том числе, номер рецепта и код его погашения, который необходимо предоставить работнику аптеки. Аналогичную процедуру можно сделать в другом формате, согласованном между врачом и пациентом — телефоном, мессенджером и т. п.
Также отмечается, если рецепт был выписан до 15 декабря, но соответствующее SMS-сообщение пациент еще не получил, он может повторно обратиться к врачу. Тогда медик сгенерирует новую информационную справку, содержащую необходимые данные.
«Если предварительно вам был выписан е-рецепт, однако SMS все же удалось получить — не нужно других дополнительных шагов», — подчеркивают в ведомстве.
В Минздраве обращают внимание, что эти изменения — временные и принятые на период кризиса и касающиеся пользователей всех мобильных операторов. После полноценного восстановления связи среди всех абонентов мобильного оператора, SMS-информирование пациентов о номере и коде погашения е-рецепта будет возобновлено.
Изменения касаются всех программ, по которым назначается лекарство по е-рецепту, — как по программе реимбурсации, так и за собственные средства пациента. В то же время, указанные изменения не влияют на процессы по выписке е-рецептов на медицинские изделия.

Медицинское страхование 😷

По материалам:
УНІАН
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