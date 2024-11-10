Украинцы смогут потратить тысячу «єПідтримка» на лекарства и медицинские изделия — Finance.ua

Украинцы смогут потратить тысячу «єПідтримка» на лекарства и медицинские изделия Сегодня 17:12 — Личные финансы

Украинцы смогут потратить тысячу «єПідтримка» на лекарства и медицинские изделия, Фото: freepik

Этой зимой украинцы получат денежную помощь в размере 1000 гривен, которую можно использовать на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Куда поступят средства

Средства в рамках программы поступят на карту «Национального кешбэка».

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На сегодняшний день в рамках программы «Национальный кешбэк» украинцы могут потратить деньги на оплату коммунальных услуг, транспорт или благотворительные взносы.

Получайте больше с каждой покупки. Карты с кешбэком для разумных расходов мы спрятали здесь.

Однако список расходов планируется расширить, добавив возможность покупки лекарств и медицинских изделий.

Замминистра экономики Юлия Свириденко отметила, что к программе уже присоединились более 50 фармацевтических производителей и 250 продавцов медицинских изделий.

Таким образом, расширение расходов программы на соответствующие препараты позволит поддержать не только граждан, но и украинских фармпроизводителей.

По словам Свириденко, программа «єПідтримка» будет распространяться на всех украинцев — как взрослых, так и детей.

Особенное внимание будет на том, чтобы средства «єПідтримка» смогли получить пенсионеры, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, проживающие в зонах высокого военного риска.

Напомним, президент Украины объявил о запуске новой программы поддержки населения под названием «еПідтримка», которая стартует с 1 декабря. Программа предусматривает выплаты по 1000 гривен каждому украинцу, включая детей.

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