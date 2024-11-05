Украинцы смогут получить тысячу Зеленского и без «Дія» — Finance.ua

Украинцы смогут получить тысячу Зеленского и без «Дія» Сегодня 10:45 — Личные финансы

Украинцы смогут получить тысячу Зеленского и без «Дія»

Сейчас разрабатывается механизм получения средств «єПідтримка», а именно 1 тыс. на украинца, через отделения Укрпочты — для удобства тех граждан, которые не имеют смартфонов и доступа к «Дія».

Об этом в комментарии рассказали в пресс-службе Министерства экономики.

«Из-за войны увеличилось количество социально уязвимых граждан, и целью президента и правительства является поддержка каждого украинца. Предполагается, что механизм программы «єПідтримка» будет универсальным, а не выборочным, чтобы средства могли получить граждане всех категорий по всей стране. Мы не можем предвидеть, какие именно объекты и города россияне могут обстреливать, и где люди будут нуждаться в помощи больше всего.

Отмечается, что каждый человек сможет получить помощь.

«Программа касается не только взрослых, но и детей. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка. Сейчас также разрабатывается механизм получения средств „єПідтримки“ через отделения Укрпочты — для удобства тех граждан, которые не имеют смартфонов и доступа к „Дія“. Эти средства не будут облагаться налогом», — сказали в Минэкономики.

На вопрос, будет ли эта программа одноразовой и на какой период рассчитана, в Минэкономики ответили: «Программа „єПідтримка“ уже знакома украинцам: во время ковида и в начале полномасштабного вторжения граждане могли получить одноразовую денежную помощь от государства. Сейчас вводится аналогичная программа».

В министерстве напомнили, что программа начнет действовать с 1 декабря 2024 года.

«Заявку на участие в программе можно будет подать через „Дія“ в течение декабря, января или февраля. Для этого нужно активировать карту Национальный кешбэк. Выплата поступит на эту карту. Потратить 1000 грн можно будет в течение 2025 года на оплату коммунальных и других услуг, покупку медикаментов, книг или донат в фонды, поддерживающие Силы Обороны», — рассказали в Минэкономики.

Справка Finance.ua:

25 октября Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины ввести с 1 декабря новую программу поддержки для украинцев, по которой они смогут получить по тысяче гривен на одного члена семьи;

эти средства можно использовать в течение зимних месяцев — декабря, января и февраля.

УНН По материалам:

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