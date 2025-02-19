Список лекарств, на которые снизят цены на 30% с 1 марта — Finance.ua
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Список лекарств, на которые снизят цены на 30% с 1 марта

Личные финансы
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Список лекарств, на которые снизят цены на 30% с 1 марта
Список лекарств, на которые снизят цены на 30% с 1 марта
Украинские фармацевтические производители подписали декларацию о снижении и стабилизации цен на лекарственные средства.
Подписанты, среди прочего, согласились снизить отпускные цены на 100 наиболее популярных украинских лекарств на 30% уже с 1 марта. Также предложены меры, позволяющие создать условия для дальнейшей стабилизации цен. Декларация открыта для подписания другими участниками рынка.
В 100 наиболее популярных лекарств, то есть тех, которые, по аналитическим данным, чаще всего покупают украинцы, вошли 20 позиций, которые производит фармацевтическая компания Дарница, 17 позиций — Фармак, 5 позиций — Кусум Фарм, 6 позиций — Юрия-Фарм, 8 позиций — корпорация Артериум, 2 позиции — фармацевтическая фабрика Виола, 3 позиции — Борщаговский химико-фармацевтический завод и 10 позиций — ИнтерХим.

О каких именно лекарствах идет речь

В частности, в списке лекарства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях, антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические препараты, витамины и микроэлементы, лекарства против давления, противоязвенные средства, успокаивающие глазные капли, назальные спреи и другие. С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке. Цены снизятся с 1 марта 2025 года.
Список лекарств, на которые снизят цены на 30% с 1 марта
Список лекарств, на которые снизят цены на 30% с 1 марта
Напомним, решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2024 г. «О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев», которое введено в действие Указом Президента Украины № 82/2025, содержит четкий пошаговый план снижения и стабилизации цен на лекарственные средства. В частности, предусмотрено введение ряда регуляций по обеспечению прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции на фармацевтическом рынке.
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Во исполнение решения СНБО недавно правительство уже урегулировало наценки на лекарственные средства, запретило практику маркетинговых платежей и возобновило проверки Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в части контроля за ценами в аптечных сетях.
Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета Министров Украины от 17 октября 2008 г. № 955 «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и медицинские изделия».
По материалам:
Finance.ua
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