СНБО нашел путь ощутимо снизить цены на популярные лекарства — Finance.ua

СНБО нашел путь ощутимо снизить цены на популярные лекарства
Совет национальной безопасности и обороны провел заседание и нашел путь, как снизить цены на самые популярные лекарства на 30%.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения.
«Есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ-100 медицинских средств с 1 марта — на наиболее важные лекарства для наших людей», — сообщил он.
Зеленский отметил, что правительство должно представить обществу все детали и заявил, что «изменения должны быть ощутимыми и позитивными для миллионов украинцев».
«Это персональная ответственность чиновников и конкретно — министра здравоохранения», — подытожил он.
Если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Кредит онлайн на карту
Поделиться новостью