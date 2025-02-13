СНБО нашел путь ощутимо снизить цены на популярные лекарства — Finance.ua
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СНБО нашел путь ощутимо снизить цены на популярные лекарства

Личные финансы
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Совет национальной безопасности и обороны провел заседание и нашел путь, как снизить цены на самые популярные лекарства на 30%.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения.
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«Есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ-100 медицинских средств с 1 марта — на наиболее важные лекарства для наших людей», — сообщил он.
Зеленский отметил, что правительство должно представить обществу все детали и заявил, что «изменения должны быть ощутимыми и позитивными для миллионов украинцев».
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«Это персональная ответственность чиновников и конкретно — министра здравоохранения», — подытожил он.
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По материалам:
Економічна Правда
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